PSD confirma Paulo Octávio ao Governo do Distrito Federal e vice Felipe Belmonte Durante convenção do PSD-DF Felipe Belmonte foi anunciado como vice formando chapa ao Buriti

O PSD – Partido Social Democrático realizou convenção na tarde desta sexta-feira (05), no Brasília Palace Hotel de propriedade de Paulo Octávio em Brasília – Distrito Federal. Estiveram presentes representantes e lideranças do partido.

O partido lançou Paulo Octávio que já foi deputado em dois mandatos (1991 e 1999). Assumiu uma vaga no Senado em 2003 e se licenciou em 2007 para assumir como vice-governador de José Roberto Arruda. Paulo Octávio é casado com Anna Cristina, neta de Juscelino Kubitschek, e tem quatro filhos.

O advogado e empresário Luís Felipe Belmonte foi confirmado a vice na chapa ao Governo do Distrito Federal. Primeiro suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e marido da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), Luís Felipe Belmonte é o presidente do PSC-DF. Além de figura conhecida no judiciário brasiliense, Belmonte também é atuante no esporte local, sendo o fundador do Real Brasília Futebol Clube, time de futebol da primeira divisão do DF.

“Agradeço a Luiz Felipe Belmonte, presidente do PSC no Distrito Federal, e futuro candidato a vice governador”, declarou o empresário Paulo Octávio

A oportunidade serviu de lançamento também do filho de Paulo Octávio, André Kubitschek, a deputado federal. É a estreia do jovem na política, aposta do pai entre seus herdeiros para seguir o caminho do falecido bisavô Juscelino Kubitschek. Paulo Octávio é casado com a neta do ex-presidente, Anna Cristina.

O evento é uma reviravolta na política do DF. Até semana passada, Paulo Octávio era um aliado do governador Ibaneis Rocha (MDB) – que tentará a reeleição – e um potencial nome na chapa ao Senado, que ficou com Flávia Arruda. Outra reviravolta foi a confirmação do Republicanos que Damares Alves será candidata ao Senado pelo DF na manhã desta sexta-feira (05), na sede do Republicanos na 913 sul.