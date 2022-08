O anúncio foi feito durante reunião com coordenadores de campanha da chapa Lula-Alckmin, a executiva nacional do PROS decidiu, nesta quarta-feira (3/8), retirar a candidatura do coach Pablo Marçal e apoiar a chapa Lula-Alckmin nas eleições de outubro. O anúncio foi feito durante uma reunião do partido com o núcleo duro da campanha do PT e PSB.

Ainda que Marçal tenha registrado somente cerca de 1% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais ao longo dos últimos meses, o apoio de seu partido ao petista pode ser decisivo na disputa eleitoral.

Eurípedes alega que não foi consultado sobre a candidatura, negociada na gestão de Marcus Vinicius de Holanda. Bruno Pena, advogado de Eurípedes, diz que a convenção será refeita e que não é possível afirmar se a candidatura de Pablo Marçal será mantida.

O apoio do Pros a Lula está sendo alinhado na maioria dos estados da federação. A formalização do apoio vai ocorrer na convenção do partido, nesta sexta-feira (5)

O encontro ocorreu na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo.

Pablo pelo Instagram: Então o PT quer me tirar?

O Pros apoiou a candidatura de Dilma Rousseff (PT) em 2014 e a de Fernando Haddad (PT) em 2018.

Com informações do Metrópoles com adaptações – 03/08/2022