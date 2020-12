Graciela Nienov, Presidente Nacional do PTB Mulher e Vice-Presidente Nacional do PTB, encoraja protagonismo feminino nos negócios por meio da capacitação de mulheres

O PTB Mulher, movimento do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), lança, dia 9 de dezembro, a campanha nacional intitulada Mulheres Empreendedoras Superando a Crise. O projeto tem como objetivo formar lideranças femininas por meio de estudos e capacitações, sob o pálio do conservadorismo e da livre iniciativa. A participação nos eventos será aberta para o público em geral. A proposta será trabalhada até dezembro de 2021, com possibilidade de ser estendida.

A campanha encabeçada pela líder nacional do PTB Mulher e Vice-presidente Nacional do PTB, Graciela Nienov, conta com uma série de vídeos informativos sobre administração de negócios, que serão publicados no YouTube, e a distribuição de materiais educativos para capacitação das empreendedoras, em todo o país, por meio dos diretórios regionais do partido. Portanto, primeiramente, serão capacitadas as presidentes estaduais do movimento para que elas possam dar seguimento à iniciativa em sua região.

Para isso, o Diretório Nacional repassará as ferramentas de apoio necessárias para o desenvolvimento das habilidades propostas e aproximação dessas mulheres para com a legenda. Logo, em cada cidade, serão realizados encontros, de no mínimo quatro horas de duração, duas vezes ao mês, os quais devem ser reportados ao partido, trimestralmente, relatórios do trabalho realizado.

Entre os temas abordados estão: técnicas de identificação de oportunidades de negócios, estrutura de um Plano de Negócio, noções jurídicas, de marketing e de finanças. O PTB Mulher Nacional se reserva o direito de escolher no mínimo duas palestrantes integrantes dos quadros do movimento, os quais prestarão serviço voluntário, e participação de profissionais da área em destaque. Como material complementar, serão confeccionadas cartilhas sobre as temáticas apresentadas, distribuídas juntamente com um Kit do PTB Mulher às participantes do evento.

“Neste novo momento que agora se inicia, além de ajudarmos a transformar a vida das pessoas a partir das cidades, queremos inspirar as mulheres a se tornarem empreendedoras e alcançarem sua realização pessoal. O empreendedorismo feminino gera empregos e faz a diferença na economia e na sociedade, e impulsionar as mulheres tanto para a política como para concretização de novos negócios é um compromisso do PTB Mulher”, afirma Graciela Nienov, Presidente Nacional do PTB Mulher e Vice-Presidente Nacional do PTB.

O empreendedorismo, além de garantir o sustento de muitas famílias brasileiras é também, para as mulheres, uma maneira de ganhar espaço na sociedade. No Brasil, as mulheres são a maior parcela da população, elas vivem mais e ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Por essas razões, além da questão econômica e de sobrevivência, a satisfação pessoal as leva a encontrar formas de diversificar a renda como maneira de firmar sua autonomia e independência.

O PTB já se destaca no cenário nacional pelo compromisso admitido com suas filiadas e candidatas, sendo o único partido brasileiro que dispõe de um termo de compromisso para as candidaturas femininas que lhes garante autenticidade e segurança. Ademais, além de incentivar o engajamento das mulheres na política, o PTB Mulher tem como propósito desenvolver a capacidade das lideranças locais, bem como incorporar em seus quadros políticos, diversas empreendedoras.

*Com informações da Assessoria de Comunicação PTB Nacional – 05/12/2020