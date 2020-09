Coleta seletiva volta a atender moradores do Gama

Serviço estava suspenso desde 2014 por quebra de contrato com empresa, diz SLU.

Desde o dia (31/08), os moradores do Gama passam a contar com a coleta seletiva. A atividade estava suspensa desde 2014, após uma quebra de contrato por parte da empresa, segundo o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal.