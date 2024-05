A administradora do Gama, Srª Joseane Araújo, recebeu na última quinta-feira (15/05) o Conselho de Cultura do Gama (CRCG), representado por Carla Geórgia – Presidente do CRCG, Michel Glauber Vice-Presidente do CRCG, Juan Ricthelly – Secretário do CRCG e pelo Gerente de Cultura da Administração do Gama Osmar Rocha.

O encontro foi marcado pelo diálogo, levantamento das demandas da cultura e a busca de soluções conjuntas que possam melhorar nossos espaços culturais buscando fortalecer o movimento cultural da cidade.

Diversos temas foram debatidos na reunião, incluindo a reforma do Cine Itapuã, que segundo a administradora já possui projeto e recursos definidos, faltando pouco para o início das obras. Também foi discutida a reforma do Galpãozinho, definida como próxima prioridade da Administração em parceria com o CRCG, além do Anfiteatro do Estádio Bezerrão. A Festa de Aniversário da cidade também foi tema de pauta, juntamente com o andamento do processo do CEU da Cultura, que terá um ato político cultural no dia 25/05 com artistas da cidade, contando com o apoio da Administração.

Durante a reunião, foi entregue à Administradora um documento construído no último seminário de cultura de 2017, contendo a agenda de demandas mais urgentes. A Administradora se comprometeu a atuar junto ao GDF e em parceria com o Conselho de Cultura do Gama para buscar soluções para tais demandas históricas do movimento cultural.

Com informação do Conselho de Cultura do Gama com adaptações – 21/05/2024