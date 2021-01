Saiba como entrar no ensino superior com a nota do Enem

Programas de incentivo à educação facilitam o acesso a cursos de graduação

Programa Universidade para Todos (Prouni), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) são alguns dos importantes programas de acesso ao ensino superior que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em suas seleções. Contudo, é possível ingressar na faculdade por meio de programas privados que disponibilizam bolsas de estudo.

A expectativa do momento, de muitos estudantes, é para o resultado do Enem, previsto para ser divulgado em março. Daqui até lá há opções de cursar o ensino superior com notas de exames anteriores do Enem, no caso do Prouni e Fies, por exemplo.

O comum é que os processos seletivos usem a nota do Enem da edição passada no ano vigente. Como o Enem 2020 teve que ser adiado para 2021 por conta da pandemia, para não prejudicar o calendário das instituições de ensino, o Programa Universidade para Todos (ProUni) só aceitou as notas do Enem 2019.

A primeira chamada do processo seletivo foi divulgada na última semana. Já as informações sobre o Prouni 2021.2 ainda não foram divulgadas.

O Prouni é um programa do governo federal que seleciona estudantes para bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições privadas. Para conquistar uma bolsa de 100%, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo.

Já para as parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para participar em ambas as modalidades é preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas.

Também do governo federal, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) disponibiliza vagas para instituições públicas – universidades estaduais e federais. Assim como o Prouni, a seleção costuma ocorrer duas vezes no ano, no primeiro e no segundo semestre. No entanto, o Ministério da Educação ainda não divulgou a data de realização do processo seletivo.

Há, ainda, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também voltado para instituições particulares. Nesse caso, o estudante precisa arcar com o valor que foi financiado após a conclusão dos estudos. Essa seleção costuma aceitar as notas do Enem tanto do ano vigente, como de anteriores.

As inscrições do Fies começam nesta terça-feira, 26 de janeiro. Os interessados devem acessar o site do programa até as 23h59 do dia 29 de janeiro para fazer o cadastro de forma gratuita.

Outra possibilidade para quem não quer atrasar o planejamento de começar uma graduação é recorrer a programas privados, como o programa Educa Mais Brasil, que oferecem bolsas de estudo em diversas faculdades espalhadas por todo o país.

No Educa, por exemplo, os descontos chegam a 70% e o processo de adesão é sem burocracias. Basta acessar o site do programa no endereço https://www.educamaisbrasil.com.br/ e pesquisar as opções disponíveis por região, faculdade ou curso. A inscrição pode ser feita durante todo o ano e sem necessidade de comprovar renda ou nota do Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil