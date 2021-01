Chuvas intensas com ventos fortes para todo o DF. Cuidado e atenção aos pontos de alagamentos e no transito. Emergência ligue 193.

A Defesa Civil do Distrito Federal informou há pouco que o DF se encontra em estado de alerta, devido à possibilidade de chuvas fortes. O alerta foi enviado para a redação do portal Gama cidadão, para ser comunicado a toda população do Gama.

Saiba mais:

Cidade do Gama pede socorro em Brasília (DF)

Paralisia do governo irrita moradores da quadra 11 do Setor Sul