No coração de Samambaia, a comunidade se prepara para vivenciar momentos inesquecíveis com o evento “Samamba Rock Especial – Lazer”. Nos dias 19 e 26 de novembro, a partir das 15h, o Skate Park na QS 302, Samambaia Sul, ao lado do Fórum, será palco de uma celebração única, combinando música, esporte, cultura e solidariedade.

O propósito do “Samamba Rock Especial – Lazer” é colocar em destaque a produção cultural autoral do Distrito Federal e Entorno. Dez bandas autorais, com foco especial no rock experimental, como Banda Bom Scotch, Deus Preto, Macarius, Sonda Mãe, DF 130 – 2, Entrequadras, Cálida Essência, Diferencial Zero, Black Rainbow e Seconds Of Noise, se apresentarão, trazendo uma experiência única ao público.

Nesta edição especial lazer, o evento contará com o “Espaço Samamba Skate Fest”, reunindo skatistas de todas as idades e admiradores desse estilo de vida. A parceria duradoura com motoclubes locais também marcará presença, proporcionando uma atmosfera única ao evento.

Diversos espaços serão dedicados às diferentes facetas da cultura e do entretenimento, incluindo um “Espaço do Artesão”, um “Espaço Gastronômico”, um “Espaço Kids” e um “Espaço Carros Antigos”.

O “Samamba Rock Especial – Lazer” é realizado pelo IES – Instituto Empoderamento Social, com apoio do Movimento Samamba Rock e Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Destaque para o show da banda Cálida Essência no dia 26, com a participação especial da baterista Ayla Serena, de 23 anos, com Síndrome de Down, uma iniciativa brilhante que promove a inclusão de pessoas com deficiência.

Serviço:

Datas: 19 e 26 de novembro de 2023, a partir das 14h

Skate Park na QS 302, Samambaia Sul, ao lado do Fórum Entrada: Gratuita, com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

Programação:

Evento Samamba Rock Especial – Lazer: Dia 19/11/2023

Banda Bom Scotch

Banda Deus Preto

Banda Macarius

Banda Sondamãe

Banda DF 130 – 2

Evento Samamba Rock Especial – Lazer: Dia 26/11/2023

Banda Entrequadras

Banda Cálida Essência

Banda Diferencial Zero

Banda Black Rainbow

Banda Seconds Of Noise

Da redação do Gama Cidadão – 12/11/2023