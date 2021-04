Nesta edição estão sendo oferecidas 209.190 mil vagas em universidades públicas

Até às 23h59 desta sexta-feira, 9, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebe inscrições de candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita diretamente no site do Sisu.

O sistema registrou, até o início da noite de ontem, 8, mais de 2 milhões de inscrições. Já o total de estudantes inscritos era de 1,057 milhão. A diferença dos números é porque, no Sisu, cada candidato pode fazer inscrição em até dois cursos de sua escolha, como primeira e segunda opção.

Para essa edição estão sendo oferecidas 206.609 mil oportunidades, distribuídas em 5.571 mil cursos de 109 instituiçõe. As vagas ofertadas nesta edição são para matrículas ainda neste primeiro semestre de 2020.

O processo seletivo começou na última terça-feira (09). No mesmo dia, o Ministério da Educação (MEC) registrou o maior volume de inscrições em comparação com o mesmo período das edições do Sisu dos dois últimos anos.

O Sisu conta com uma chamada única que será liberada no dia 13 de abril. Os aprovados terão entre 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual for selecionado. Quem não for convocado pode integrar a lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril.

O Sisu é programa do governo federal que disponibiliza vagas para cursos de graduação em universidades públicas de todo o Brasil. Para participar, os candidatos devem feito, obrigatoriamente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril

Fonte: Agência Educa Mais Brasil