Startup do Gama: Joves Engenharia é destaque no Jornal do Empreendedor na TV Band

A inovação e o empreendedorismo da região do Gama ganharam os holofotes recentemente, graças à reportagem especial da TV Band que apresentou os visionários por trás da Joves Engenharia, uma startup local que está revolucionando o setor automotivo. Os fundadores, Jhonata Veras e Israel Carvalho, foram os protagonistas da matéria, revelando seu dispositivo eletrônico inovador que reduz em média 30% o consumo de combustível.

A reportagem levou a audiência para dentro do espaço da startup, localizado no campus da UNB Gama, onde a Joves Engenharia tem se destacado no programa Cocreation Lab. Esse laboratório é um celeiro de apoio à concepção e aceleração de negócios inovadores, especialmente focados em startups, por meio de editais e suporte especializado.

A missão da Joves Engenharia vai além dos lucros, com um foco sólido em causar um impacto socioambiental positivo na sociedade e no meio ambiente. Sua mais recente criação, o Ecopla (Economia Verde Acoplada), é um dispositivo que não apenas aumenta a autonomia dos veículos em cerca de 30%, mas também contribui significativamente para a redução das emissões de gases poluentes.

Fundada em 2021 por um trio de empreendedores apaixonados – Jhonata Veras (CEO), Elicélia Leal (CFO) e Israel Carvalho (CTO) – a Joves Engenharia conquistou apoio crucial do Sebrae/DF e da Brasil Startups. Além disso, um investidor-anjo aportou R$ 700 mil na startup, permitindo a realização de extensos testes em uma variedade de veículos, totalizando uma incrível marca de 200 mil quilômetros percorridos. Esse investimento também viabilizou o desenvolvimento do produto em escala na fábrica, incluindo a busca por patentes.

Ao longo dessa jornada, a Joves Engenharia se beneficiou enormemente das acelerações e mentorias fornecidas por instituições do ecossistema do Distrito Federal, as quais contribuíram de forma vital para o seu desenvolvimento.

A Joves Engenharia é um exemplo brilhante do potencial empreendedor do Gama, e sua visão de um futuro mais sustentável no setor automobilístico está pavimentando o caminho para uma mobilidade mais eficiente e ecológica. O Brasil tem muito a ganhar com inovações como as da Joves Engenharia, e mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva para essa promissora startup.

Site da startup e do produto: https://joves.com.br https://ecopla.joves.com.br/

Assista à reportagem da TV Band:

Por Lucas Lieggio – 30/08/2023