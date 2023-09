UNB Gama: Automotive Day Revelará as Mais Recentes Tendências no Setor Automotivo

No dia 31 de agosto, um evento imperdível irá saciar a sede de conhecimento dos amantes de automóveis e entusiastas das mais recentes tecnologias na indústria automobilística. O “Automotive Day” promete ser uma jornada de descobertas e insights, com uma programação repleta de palestras e discussões de destaque, além da emocionante inauguração do Laboratório Automotive Research Center (ARC), fruto do projeto de pesquisa ESC-SIM realizado em parceria com empresas do ramo automotivo.

Participe do workshop Automotive Day, organizado pelo curso de Engenharia Automotiva. O tema é “Projeto ESC-SIM e Impactos do Rota 2030. Segurança Veicular, Inovação Tecnológica e Formação Profissional”. Serão realizadas mesas redondas com diversos players da cadeia automotiva que participam de projetos de pesquisa dentro da Universidade.

Data e Horário: 31/08/2023, das 8h30 às 17h30

Local: Universidade de Brasília: FGA – FACULDADE UnB GAMA, ST. LESTE PROJEÇÃO A – GAMA LESTE, BRASÍLIA – DF, 72444-240

PROGRAMAÇÃO:

8h30 – Abertura do Evento

Part. Reitoria/Direção

9h – Palestra ESC-SIM

O projeto ESC-SIM consiste em uma parceria estabelecida entre Empresas do Setor Automobilístico e a UnB para realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de Segurança Veicular.

9h30 – Palestra FUNDEP – Fundação de Apoio da UFMG

10h – Mesa Redonda: A Utilização de Simuladores Automotivos como Processo de Inovação Tecnológica na Indústria Automotiva. Com participação de líderes da Stellantis, Pirelli, Multittech e Continental, essa mesa redonda promete insights valiosos sobre inovação no setor automobilístico.

11h30 – Inauguração do Laboratório ARC

Conheça de perto o projeto Esc-SIM e saiba como ele está moldando o futuro da Segurança Veicular.



14h – Mesa Redonda: Desafios na Área de Segurança Veicular e Integração de Novas Ferramentas para Desenvolvimento de Veículos. Líderes da Vector, Anacom e Continental irão explorar os desafios e avanços na segurança veicular.

15h – Coffee Break

Uma pausa para recarregar as energias antes das próximas discussões.

16h – Mesa Redonda: Impactos do Programa Rota 2030 na Modernização das Universidades e Formação de Recursos Humanos. Com a participação de representantes da Pirelli, Stellantis e Multittech, esta mesa redonda irá abordar como o Programa Rota 2030 está moldando o ensino e a formação no setor automotivo.



17h30 – Encerramento

Da redação do Gama Cidadão – 30/08/2023