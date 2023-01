Projeto realizado no Gama promove oficinas de circo social na Cidade Estrutural O projeto já promoveu oito meses de aulas gratuitas da modalidade e agora envolve os integrantes e educandos na ação, que vai atender 35 crianças do Coletivo da Cidade, na Estrutural.

Intervenções de Circo Social, projeto que nasceu em 2013 e já atuou em favelas do Rio de Janeiro, além de 12 países da África e Ásia, vai realizar entre os dias 16 e 20 de janeiro, cinco oficinas voltadas para o as artes circenses e desenvolvimento social.

As oficinas serão realizadas por educadores, educandos e monitores do projeto Intervenções de Circo Social que realizou ao longo de todo o ano de 2022 aulas regulares gratuitas de circo social no Instituto Federal de Brasília, unidade do Gama. O projeto realiza as ações com apoio e financiamento do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

O projeto vai levar para essas crianças e adolescentes a potência e o olhar do circo social como ferramenta de transformação e integração. Por meio do circo, movimentamos questões sociais e envolvemos os educandos de forma a impactar para além das atividades corporais, instigando o fazer e viver artístico como possibilidade e caminho”, explica Adriana Drummond, educadora do projeto.

O Circo Social, como é conhecido no eixo das artes, é uma área da educação que atua para além das habilidades físicas, focando também no desenvolvimento humano e social. O projeto utiliza as técnicas circenses, integrando-as com um projeto pedagógico inspirado na educação popular de Paulo Freire.

Circo para todos

As oficinas vão trabalhar além do desenvolvimento corporal por meio do circo, questões como melhora da autoestima, auto superação, comunicação não-violenta, coletividade e colaboração, além de proporcionar atividades envolvendo habilidades como malabares, equilíbrios, pirâmides humanas e acrobacias circenses.

O coletivo da Cidade atua na Cidade Estrutural atendendo crianças e adolescentes em contra turno escolar, oferecendo atividades artísticas e educativas como caminho para a transformação social. As oficinas vão fortalecer o espaço de convivência e fortalecimento de vínculo entre as crianças atendidas e o coletivo.

Para mais informações acesse as redes sociais do projeto e o site do Coletivo da Cidade: http://www.coletivodacidade.org/