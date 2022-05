TVs, sites e redes sociais são os meios mais utilizados pela população do DF para se informar

A maior parte do eleitorado brasiliense procura televisão, sites de notícia, redes sociais e aplicativos de mensagem para se manter informada sobre o que acontece no Distrito Federal, no Brasil e no mundo.

De acordo com a pesquisa , 62% dos entrevistados selecionaram a TV como o principal meio de informação. Em segundo lugar, com 59%, estão os sites e portais de notícias.

Os participantes poderiam escolher mais de um meio de comunicação para se informar. A plataforma YouTube é a terceira mais procurada pelos brasilienses na busca de notícias, conforme responderam 40,9% dos entrevistados. O Instagram também aparece bem pontuado, com 40,2%.

Na sequência dos mais acessados, estão WhatsApp (38,3%), Facebook (29,5%) e Twitter (18,9%). Revistas jornais e impressos são apontados por apenas 12,8% dos eleitores ouvidos pelo instituto. As redes TikTok e Telegram aparecem na sequência, com 9,3% e 7,4%, respectivamente.

Aqueles que disseram não ter o hábito de se informar somaram 2,4% do total de entrevistados. Os que não souberam ou não quiseram responder representam 0,5% dos participantes da pesquisa.

O levantamento exclusivo é o primeiro de uma série de sondagens encomendadas pelo Metrópoles ao Instituto Ideia. As pesquisas para aferir a preferência do eleitorado brasiliense serão divulgadas até a véspera do segundo turno e incluem a disputa pelos cargos de presidente da República, governador e senador.

Presidente do Instituto Ideia e professor de estatística da Universidade George Washington, Maurício Moura pontua que o interesse pelos meios de comunicação digital se deve “à integração de todas as plataformas”.

Na avaliação do professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) David Verge Fleischer, o resultado da pesquisa reflete os meios a que a população tem acesso atualmente. “É uma mistura. Quase todo mundo tem televisão em casa. A TV é a mais citada, porque ainda é a mais popular”, assinalou.