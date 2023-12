UBS 7 substitui Centro de Saúde nº 8 após 8 anos de negligência

A Unidade Básica de Saúde (UBS 7) do Gama reabriu as portas à comunidade nesta terça-feira (19) em um novo endereço. O local, antiga sede do Centro de Saúde nº 8, aguardava reforma e estava fechado desde 2015. Segundo o governo a unidade dobrará a capacidade de atendimento na região de 14 mil para 30 mil, com benefício direto para os moradores do Setor Central e também de outras áreas do Gama e até de Santa Maria, o que faz da UBS a maior do Distrito Federal e um dos principais pontos de apoio da Região de Saúde Sul.

A inauguração contou com a presença do governador Ibaneis Rocha. Na obra, foram investidos R$ 8,1 milhões, com serviço executado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Antes de passar para o novo endereço, no Setor Central, a UBS 7 funcionava de forma improvisada nas dependências do Estádio Bezerrão. Agora, passa a contar com um espaço de atendimento de acordo com os padrões da Secretaria de Saúde (SES-DF).

A população do Gama conta com cinco equipes de Saúde da Família e atendimentos odontológicos completos, proporcionando cuidado integral com a saúde bucal. Além disso, haverá serviços de acupuntura, ginecologia, clínica médica e pediatria.

A unidade também abrigará seis consultórios odontológicos do Centro Especializado de Odontologia, além de laboratórios para fazer as coletas, centrifugações e realização dos exames.

A região administrativa do Gama está, atualmente, com 200 mil habitantes. Segundo a administradora da cidade, Joseane Feitosa, a obra é uma demanda antiga da população, que esperava havia mais de cinco anos pela entrega da nova unidade de saúde. “O prédio estava abandonado, precisando dessa força do nosso governador Ibaneis, juntamente com a nossa comunidade. A gente também já entregou a UPA do Gama, que era também uma demanda antiga”, lembra a administradora.

História de 8 anos de negligência

O Centro de Saúde nº 08 do Gama, abandonado pelo GDF desde 2015 e transformado em abrigo para moradores de rua e usuários de drogas, enfrentava um desfecho desfavorável após anos de negligência na reforma ou possível privatização. O governo, em uma decisão controversa, optou pela privatização do terreno, transferindo-o para o Hospital Maria Auxiliadora, que pretendia transformá-lo em um estacionamento. Essa perspectiva indignou os moradores da cidade, resultando em uma manifestação contrária em frente à unidade de saúde, no dia 10 de novembro de 2020.

Informações da Agência Brasília com adaptações 20/12/2023