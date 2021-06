Universidade de Orlando oferece curso gratuito em português para pais e educadores

Mais de 50 horas de conteúdo estão sendo disponibilizadas

A Full Sail University, universidade norte-americana localizada em Orlando, está oferecendo um curso gratuito e exclusivo para pais e educadores brasileiros. A capacitação é disponibilizada por meio do programa Escola da Família. São mais de 50 horas de conteúdos, todos em português.

No curso serão abordadas temáticas como: Qual o papel da família na educação; Como conhecer uma escola; Carreiras e habilidades; Carreiras na economia criativa; Educação bilíngue e internacional; Educação empreendedora; Autoconhecimento e Criança e a natureza. Em todos esses temas será possível entender, também, qual o papel da família e dos educadores na educação de crianças e jovens.

As constantes transformações no mundo da educação, principalmente no contexto da pandemia, onde os desafios se tornaram ainda maiores serão o tema central das discussões. Em cada encontro, os profissionais oferecerão aos participantes uma provocação, visando edificar e explorar os variados temas voltados para a família e a educação em geral.

A formação contará com a participação de mais de 40 profissionais, dentre eles: Almir Vincentini, Francisco Mendes e Lucas Medeiros, além da Community Outreach Director da Full Sail, Carol Olival.

Interessados podem se inscrever através do site da instituição. O programa está disponível na plataforma digital da universidade. Os participantes recebem certificados de conclusão por módulo, cada vez que concluem uma etapa, e podem receber um certificado de conclusão do programa completo, caso finalizem todos os módulos do programa.

Sobre a Full Sail University

A Full Sail University está localizada em Orlando, Flórida, USA, e oferece mais de 140 programas diferentes em educação superior, tanto em seu campus quanto on-line. Fundada em 1979, a universidade contribui com o mercado da economia criativa através da formação de mais de 78 mil graduados que desenvolvem o mercado criativo no mundo. No Brasil a universidade nutre uma comunidade virtual através de parcerias com escolas, faculdades e empresas, fomentando a constante discussão da economia criativa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil