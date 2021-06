CIAB FEBRABAN 2021 começa amanhã com debate sobre retomada sustentável da economia

A 31ª edição do maior congresso de tecnologia do setor financeiro da América Latina, que ocorre de 22 a 25 de junho, será digital e gratuita; painel de abertura terá presidentes do Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa e BTG Pactual; Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fará o encerramento.

Começa amanhã (dia 22) o CIAB FEBRABAN 2021, que será realizado até sexta-feira (dia 25) no formato digital e gratuito. Para participar do evento com 110 especialistas, em 28 painéis de debates divididos em oito trilhas, é preciso se inscrever na plataforma do congresso.

A edição deste ano tem como assunto principal “Uma retomada conectada, sustentável e resiliente”, com abertura feita pelo presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, amanhã às 9h15.

Na sequência, os presidentes de seis dos maiores bancos do país vão discutir iniciativas sustentáveis, concessões recordes de crédito e o fortalecimento de canais digitais no enfrentamento da crise da Covid-19.

Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco; Octavio de Lazari Junior, diretor-presidente do Bradesco; Sergio Rial, presidente-executivo do Santander Brasil; Fausto de Andrade Ribeiro, presidente do Banco do Brasil; Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa; e Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, confirmaram participação, no dia 22 de junho, às 10h.

A moderação será feita por João Borges, diretor de Comunicação, Marketing e Eventos da FEBRABAN.

Especialistas do setor financeiro, de tecnologia, de sustentabilidade e de outros segmentos vão abordar temas que vão desde a experiência do cliente; inteligência artificial; ASG e finanças sustentáveis; open banking; Pix e o futuro dos meios de pagamentos; inovação, internet das coisas, negócios inteligentes e a chegada do 5G; LGPD, cibersegurança até a privacidade dos dados.

O evento terá a participação de keynote speakers internacionais. Entre eles está o escritor e empreendedor Scott Galloway , professor de Marketing da Stern School of Business da Universidade de Nova York (dia 22); o economista canadense Mark Carney , vice-chairman e head de investimentos de fundo de impacto na Brookfield Asset (dia 23); e Don Tapscott , executive chairman do Blockchain Research Institute e CEO do The Tapscott Group, uma das grandes referências no assunto em todo o mundo (dia 24).

Um dos destaques será a apresentação no dia 24 de junho da Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2021, realizada em parceria com a Deloitte, com informações sobre o avanço dos canais digitais e o volume de investimentos dos bancos no último ano.

O estudo vai mostrar uma radiografia do estágio da inovação, as tendências do uso de tecnologias pelas instituições financeiras e como se traduzem em conveniência e segurança ao cliente, além de informações sobre o impacto da pandemia no comportamento dos brasileiros.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai encerrar o evento no dia 25 de junho com um debate sobre os próximos passos das iniciativas e estratégias de digitalização e modernização do sistema financeiro nacional. Entre os destaques estão Agenda BC#, e inovações como o sistema de pagamento instantâneo Pix e a implementação do open banking.

Na plataforma digital do CIAB FEBRABAN 2021, os visitantes podem conhecer o perfil dos palestrantes e patrocinadores do congresso de TI. Os estandes virtuais mostram as principais novidades de grandes empresas e marcas parceiras do evento.

