Dataprev reabre contestação e consulta do Auxílio Emergencial

A Dataprev liberou no, dia 15 de julho, um novo lote de brasileiros aprovados para receber o Auxílio Emergencial 2021. A empresa divulgou o resultado para quem teve o auxílio cancelado e ficou de fora da folha de pagamento do benefício em julho, referente à 4ª parcela do benefício. Para quem teve o auxílio cancelado na última análise foi aberto novo prazo para entrar com pedido de contestação.

Segundo o órgão, os cidadãos que nesta data obtiveram o resultado “inelegível” podem entrar com pedido de contestação do Auxílio Emergencial negado até as 23h59min do dia 24 de julho.

Consulta e contestação no site da Dataprev

Segundo o Ministério da Cidadania, o objetivo das contestações é permitir uma nova análise com bases de dados mais atualizadas. Para consultar se o motivo que gerou a negativa ou o cancelamento permite a contestação o cidadão deve acessar o site https://consultaauxilio.cidadania.gov.br e informar os dados de identificação.

A contestação do auxílio emergencial poderá ser feita ao clicar no botão “Contestar”. Após clicar nesta opção, será apresentada pergunta se o cidadão deseja mesmo apresentar a contestação e, quando confirmar, a contestação será enviada para avaliação da Dataprev.

O órgão ressaltou que caso a não aprovação se dê por algum motivo de indeferimento definitivo, não será possível realizar a contestação uma vez que a situação não vai se alterar. Além disso, nos casos em que a pessoa já tenha sido considerada inelegível antes e solicitou a contestação, não será possível realizar uma nova solicitação.