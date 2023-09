O ministro do Esporte, André Fufuca, visitou na tarde de ontem (15) o Centro Olímpico e Paralímpico do Gama (COP Gama), onde foi recepcionado pela vice-governadora, Celina Leão e pelo secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar.

Na ocasião, o Fufuca conheceu as instalações da unidade e o projeto composto também por atividades esportivas voltadas às pessoas com deficiência que são realizadas no COP Gama. “Fiz questão de cumprir a minha primeira agenda na capital do País, simbolizando o nosso compromisso com toda a nação. E aqui no Gama, um lugar que dá certo, você vê a estrutura física e profissional que tem aqui fazendo a coisa acontecer e dando atenção a todos, dos atletas olímpicos aos paralímpicos. Temos que ter essa sensibilidade para levar adiante no Brasil”, ressaltou.

A visita ao Gama foi primeira agenda oficial desde que André Fufuca assumiu o cargo de ministro. Para o secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro, a ida do ministro ao Gama, simboliza o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado nos Centros Olímpicos com as pessoas com deficiência. “Estamos muito felizes receber a primeira visita oficial aqui no Gama. Sem dúvidas esse encontro do ministro com a comunidade da região, reflete que este projeto é um modelo a ser seguido por todo país”, destaca.

Os alunos das unidades de Santa Maria; Estrutural, Brazlândia e Recanto das Emas, também estiveram presentes no Gama e participaram das atividades.

Da redação do Gama Cidadão – 16/09/2023