O Conselho Regional de Cultura do Gama convida você e sua família para participarem de um evento único e colaborativo. O Ato Multicultural Galpãozinho Tem Conserto tem como objetivo unir a sociedade em prol da reforma do espaço Galpãozinho e promover uma mostra cultural envolvendo diversas linguagens artísticas.

Neste evento, teremos a posse do Gerente de Cultura junto à comunidade artística da cidade, apresentação da recomposição do CRC Gama, divulgação dos novos Agentes Culturais da cidade (CEAC novos) e, acima de tudo, daremos voz e espaço para as mulheres e artistas emergentes. Além disso, buscaremos firmar parcerias com a sociedade civil e estreitar laços com a CRE Gama, proporcionando aos estudantes da cidade a participação efetiva em atividades culturais e a formação de público, em consonância com o CCDF.

Será um dia repleto de arte, cultura e diversão para todas as idades! Contaremos com apresentações de teatro, poesia, literatura, dança, capoeira, artesanato, gastronomia e música, criando uma experiência multicultural inesquecível.

Programação – 9h às 17h

● Teatro Voar – ADIVINHA, ADIVINHA, ADIVINHÃO – 40 minutos – matutino

● MAPATI CIA de Teatro – Palhaçaria e DJ Reis – o DJ mais jovem do mundo

● Clara – exposição de Artes Plásticas

● Esdras – artes plásticas

● Ludh – artes plásticas

● Loyde – Documentário Condão e roda de conversa

● Laércio – poesia

● Wander Rodrigues – Monólogo Shakespeare

● Maria Eliete e Elena Sansare – contação de histórias

● Meninos de Ceilândia – exposição de bonecos gigantes

● Érika – IFB – Ateliê da Alma

● Conselho Tutelar – barraca informativa e orientações

● Posto de Saúde 02 – aferição de glicemia e pressão arterial , teste rápido para sífilis,

hepatite B e C e HIV e orientações sobre saúde

● AGL – arrecadação de livros,exposição de xilogravura e cordelização , exposição dos

livros dos escritores da cidade, oficina de xilogravura

● Banca de Poetas – teatro literário,troca de livros , oficinas, leitura, pintura , roda de

conversa, lançamentos

Atrações musicais a partir das 17h :

1. Mulheres em Cena

2. Davi Mendonça

3. Assis

4. Juan Ritchelly

5. Nikita Anaya – RAP Latino americano

6. Laércio Nicolau e Hélio

7. Frank – RAP DISPARO VERBAL

8. Carlinhos Soares

9. Patrícia Freire

10. Ayla Serena

11. Armazém do Rock

12. Betha

13. Nume Consense

Não fique de fora! Marque na sua agenda:

📅 Data: 15 de julho

⌚ Horário: Das 09h às 22h

📍 Local: Teatro de Bolso Galpãozinho (área externa e interna), localizado no setor central – Gama/DF, ao lado da Rodoviária.

Venha fazer parte deste importante movimento cultural e educativo. Sua presença é fundamental!