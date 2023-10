Bola na trave: Adiada a Reinauguração do Estádio Bezerrão

O reencontro entre os torcedores do Gama e o Estádio Bezerrão foi novamente adiado. A reabertura do estádio, originalmente marcada para este domingo (22/10), foi remarcada para o dia 8 de dezembro. A decisão de adiar a reabertura ocorreu devido a atrasos na pintura da parte externa do estádio e à realocação de um posto de saúde na ala norte que ainda não foi concluída. O estádio estava fechado desde março de 2021 e aguardava uma cerimônia de abertura, que incluiria uma partida comemorativa entre a equipe Gama Master e convidados especiais, além da final da Brasília Cup Sub-14. No entanto, esses eventos devem ser reagendados para o dia 8 de dezembro, conforme recomendação da Secretaria de Esportes e Lazer. Wendel Lopes, presidente da Sociedade Esportiva do Gama, pediu paciência à torcida e destacou os esforços para garantir que o Bezerrão seja reaberto em condições ideais para os jogos em 2024. Mesmo com a possibilidade de sediar a final da Segunda Divisão do Campeonato Candango, o estádio enfrentou obstáculos burocráticos para obter a autorização necessária.

Da redação do Gama Cidadão – 22/10/2023