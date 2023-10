Cartão de Crédito Consignado para Beneficiários do BPC/LOAS: Como Solicitar e Entender as Taxas

No mercado tradicional de crédito, os brasileiros com baixa renda geralmente enfrentam dificuldades para acessar empréstimos e cartões de crédito. No entanto, o cartão de crédito consignado, uma modalidade em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, está mudando essa realidade.

Como Funciona o Cartão de Crédito Consignado?

Essa modalidade de empréstimo é garantida pelas remunerações fixas e benefícios do Governo, sendo considerada de menor risco para as instituições financeiras. Isso a torna atrativa para aposentados, funcionários públicos e beneficiários do BPC/LOAS.

Quem Pode Receber o BPC/LOAS?

O BPC/LOAS é um auxílio assistencial do INSS destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Para recebê-lo, idosos devem ter renda per capita de no máximo ¼ do salário mínimo. Pessoas com deficiência devem comprovar incapacidade para trabalhar.

Limite de Gastos no Cartão de Crédito Consignado

Beneficiários do BPC/LOAS podem comprometer apenas 40% do valor do benefício com operações de crédito consignado. Esse valor é dividido em 35% para empréstimos consignados e 5% para cartões de crédito.

Vantagens e Desvantagens

As vantagens incluem ausência de anuidade, taxas de juros acessíveis e acesso rápido ao dinheiro. No entanto, o uso inadequado pode levar ao endividamento e à necessidade de pagamento mesmo após a perda do benefício.

Como Solicitar o Cartão de Crédito Consignado do BPC/LOAS

A solicitação é feita diretamente com a instituição financeira de escolha, preferencialmente de forma presencial para entender melhor as taxas. A leitura cuidadosa do contrato é essencial antes de assiná-lo, a fim de evitar possíveis armadilhas financeiras.

Lei do BPC/LOAS

A Lei do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) é fundamental para a proteção social no Brasil. Ela representa um importante recurso destinado a garantir a dignidade e o bem-estar de idosos e pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade econômica. O BPC/LOAS é um reflexo do compromisso do governo com a inclusão e a garantia de condições de vida dignas para aqueles que mais precisam, independentemente de terem contribuído anteriormente para a previdência social. Com base nesses princípios, os programas e benefícios do BPC/LOAS desempenham um papel vital na sociedade brasileira.

