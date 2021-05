Manifestação pacífica e cidadã em Brasília chamada de “O povo na rua: fora Bolsonaro”

Em todos os estados e no DF, manifestantes vão às ruas protestar contra o governo Bolsonaro #forabolsonaro

Em Brasília, a manifestação pacífica e cidadã chamada de “O povo na rua: fora Bolsonaro”. Os manifestantes pedem, além da queda do presidente, o fim do negacionismo promovido por Bolsonaro durante a pandemia, as manifestações ocorreram por todo Brasil neste sábado (29).

O presidente da Zonal do PT Gama, Roberto Tim e outros militantes da cidade marcaram presença na manifestação.

Além da bandeira de “Fora, Bolsonaro”, os manifestantes querem declarar apoio à CPI da Covid e pedir rapidez na vacinação e retorno do auxílio emergencial de R$ 600. Movimentos como a luta antirracista, o fim da violência policial no Brasil e a educação pública também estão na pauta.

Pelas redes sociais, os organizadores lembram do uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para proteção contra a covid-19.

Da redação do Gama Cidadão – 30/05/2021