Nesta quinta e sexta (10 e 11/11), o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Tamanduá do Gama (DF-180 – Km-61 – Nr Ponte Alta) será a primeira (das cinco) escola a receber o Projeto Oficina Itinerante de Brinquedos Populares. O projeto visa estimular e capacitar estudantes e educadores por meio de oficinas gratuitas em escolas públicas de Gama e Santa Maria para produção de brinquedos artesanais . Cada escola recebe quatro oficinas por dia, sendo duas pela manhã e duas à tarde. O projeto conta com o patrocínio do FAC-DF.

“As oficinas vão difundir os saberes populares da Companhia Circo Boneco e Riso foi criada em 1968 na cidade de Juazeiro do Norte por José André dos Santos — imortalizado pelo apelido de ‘Mestre Zezito’ que, em 1991, transferiu-se para o Distrito Federal, com sua companheira Rosineide Amorim”, explica o idealizador do projeto e bonequeiro, Marco Augusto de Rezende.

Marco também fala que o projeto almeja estimular o uso dos brinquedos populares na educação, contribuir para aumentar o hábito da população em confeccionar e adquirir artesanato e com o surgimento de novos artesãos, dentre outras metas. “Também teremos Libras em toda a programação”, ressalta o bonequeiro.

Cronograma 10 e 11/11- Centro de Ensino Fundamental (CEF) Tamanduá do Gama (DF-180 – Km-61 – Nr Ponte Alta

16 e 17/11- Escola Classe (EC) 29 (EQ. 13/15 S. SUL – Pte. Alta Norte)

16 e 17/11 – EC 116 (QR 116 Lt 01 – Santa Maria)

24 e 25/11 – EC 06 do Gama (EQ 09/19 AE S. OESTE – Pte. Alta Norte )

05 e 06/12- EC 01 do Porto Rico (- Qd 17 – Lote 14c – 3 Etapa St Habitacional Porto Rico – Santa Maria)

Circo Boneco e Riso

Em 1994,, os integrantes do grupo começam a desenvolver oficinas de confecção de brinquedos populares, oficinas de perna de pau, Jose André dos Santos (Mestre Zezito) tornou-se o palhaço Pilombeta, criativo, encantador de crianças e adultos com números espetaculares de perna-de-pau, trapézio, equilíbrio, etc. Ainda no Circo começou a brincar com teatro de bonecos (mamulengo) bonecos gigantes, cantigas de palhaço e brinquedos populares, sempre ensinando jovens das periferias, das ruas, de grupos diversos. Foi nesse meio que conheceu Rosineide de Nazaré, que se tornou sua esposa e com quem teve três filhas: Rita de Cassia, Maria e Isabel que completam o grupo nos trabalhos de oficina de brinquedos populares, oficinas teatrais e outros.

A Companhia traz a mais genuína alma do circo popular brasileiro em suas intervençñes pela simplicidade com que, em seus quase 40 anos de existência, vem perpetuando números tradicionais de circo tais como: mágicas, mamulengo, entradas de palhaços, malabarismo, perna-de-pau, monociclo, ventriloquia e cançôes populares. Tendo influenciado muitos artistas do Distrito Federal e Goiás, bem como tem sido foco de interesse de pesquisadores da cultura popular brasileira. Atualmente, a mais representativa mostra de arte circense de Brasília nasceu levando o nome do mestre, a Mostra Zezito de Circo.

Ao longo dos 40 anos de atividades o grupo colecionou um rico acervo de vários tipos e de conhecimento construtivo na área do brinquedo popular tornando-se uma referência no centro-oeste da cultura popular. nordestina e da diversão feita a mão. No período pós pandemia os artistas do grupo almejam voltaram a repassar o conhecimento presencialmente, visando a continuidade do trabalho, para isso firmou parceria com profissionais das áreas de comunicação de audiovisual para criar uma oficina em formato itinerante que passará por varias escolas.