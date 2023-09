Festival de Teatro de Bonecos Online – Assista Hoje às 19h!

Hoje é o grande dia! A Roda de Teatro de Bonecos está de volta para encantar você com espetáculos incríveis! 🌟 Junte-se a nós e mergulhe no mágico universo do teatro de animação.

📅 Data e Horário: Hoje, dia 18 de setembro de 2023, a partir das 19h.

🎪 Este projeto traz uma mostra exclusiva com 17 espetáculos de grupos do Distrito Federal, todos gravados no charmoso Complexo Cultural de Planaltina. Uma oportunidade imperdível de vivenciar essa arte única!

📺 Assista online e gratuitamente de qualquer lugar! Você poderá ver e rever os espetáculos disponibilizados pela Roda de Teatro de Bonecos – Online das companhias e grupos que fazem parte da Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB.

✨ Não perca essa chance de se encantar com nossos incríveis bonequeiros e suas histórias cativantes!

🎶 Música de Abertura: “Fuxico de Feira”

Junte-se a nós nessa festa do teatro de bonecos! 🎭

