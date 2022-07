Gama recebe Seminário Nacional de Teatro de Bonecos

Começa nesta terça (28/06) e vai até a quinta (07/07), o Seminário Nacional de Teatro de Bonecos do Gama (SENANECO), evento voltado para a qualificação e promoção na área da cultura com participação de grupos locais e nacionais que desenvolvem e pesquisam o teatro de bonecos a ser realizada na região administrativa do Gama DF. A atividade formativa recebeu o apoio da FUNARTE por meio de um termo de fomento firmado com a companhia Voar Arte Para infância e juventude.



Hoje no Brasil há escassez de encontros de formação para bonequeiros e formação de plateia, o Seminário Nacional de Teatro de Bonecos pretende contribuir e em suprir a necessidade de qualificar e fomentar artistas, gestores e técnicos atuantes na arte do teatro de bonecos, promovendo formação de plateia para inclusão e o acesso da população caracterizada pelo pequeno acesso às produções teatrais.



Segundo o curador do SENANECO, Marco Augusto de Rezende, o evento almeja qualificar profissionais atuantes na arte do teatro de bonecos; Promover a inclusão e o acesso; gerar formação baseada na vocação cultural e turística da cidade do Gama DF que tem tradição no teatro de bonecos, promovendo a geração de renda para os produtores culturais; incentivar o teatro de bonecos popular reconhecido pelo registro como bem imaterial do Brasil pelo IPHAN, bom como outras expressões do teatro de animação.



“O Seminário Nacional de Teatro de Bonecos visa contribuir em gerar formação organizacional para grupos que promovem a diversidade cultural no campo do teatro de formas animadas que inclui várias técnicas de animação de objetos para realização de uma obra teatral conhecida popularmente como teatro de bonecos. O SENANECO também visa fomentar a produção cultural, bem como promover a inclusão cultural proporcionando a fruição e o amplo acesso de pessoas às produções teatrais e atividades formativas da programação”, explica o curador.

A programação poder ser acessada pelo site www.senaneco.com.br ou pelo Instagram @voarteatrodeboneco

Informações: 99901-3822