Governador do DF abre INNOVA SUMMIT 2023

A cerimônia de abertura da 3ª edição do INNOVA SUMMIT 2023, nesta terça-feira (20), contou com a presença do Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, do fundador da conferência Eduardo Moreira, do cofundador do Innova Diego Reis, do presidente do Banco de BRB Paulo Henrique Costa, da superintendente do SEBRAE no Distrito Federal Rosemary Rainha, do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal Gustavo Amaral, do presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) Fernando César, da secretária executiva de Turismo Karine Câmara, do diretor de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Federação das Indústrias do DF (Fibra) Graciomario de Queiróz e do presidente da ABDI Igor Calvet.

Na ocasião, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha falou sobre a importância de receber um evento da dimensão do Innova Summit no Distrito Federal. “Para nós, do GDF e para as empresas que compõem o governo, e pelo significado da parceria que tem em nome da inovação do Distrito Federal, a gente desenvolve um trabalho no sentido de transformar Brasília em uma cidade inteligente. Em uma cidade de inovação. E não é por outro motivo que nós estamos aqui apoiando o evento desde o início. Brasília é a cidade da inovação, foi criada para ser a capital da república e tem um sentido diferente de ser. Nada melhor do que investimento em tecnologia para que tenhamos empresas realmente limpas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gustavo Amaral, destacou a importância do evento e da inovação para a cidade. “Falar do Innova é demonstrar que a inovação é um elemento motriz para o progresso. A gente só fala de progresso com inovação. Com inovação, nós conseguimos fomentar a economia da nossa cidade, conseguimos alterar o critério econômico para mostrar que certamente Brasília tem o DNA de tecnologia. E esse evento é fundamental para isso. O networking que aqui é feito, as ideias que aqui são produzidas, as pessoas que estão aqui fomentando ideias e incentivando novas ações demonstram que efetivamente o DF pode ser uma capital de referência para tecnologia nacional”, afirma Gustavo Amaral.

O fundador do Innova Summit Eduardo Moreira abriu a cerimônia destacando a importância de oferecer ao público presente uma edição 100% gratuita. “No ano passado, fizemos a nossa primeira edição totalmente gratuita. Aqui ninguém paga para assistir e nem para expor. São mais de 140 startups mostrando o seu trabalho gratuitamente. Para a gente, é gratificante chegar nesse momento. É dever cumprido e tudo isso devido à parceria e empenho junto ao Governo do Distrito Federal, a órgãos do Governo Federal e aos deputados distritais que nos ajudaram nessa missão”, afirmou Moreira.

O cofundador do Innova, Diego Reis, se emocionou ao lembrar do início do projeto, quando sonhou com a dimensão que queria que o evento alcançasse e que hoje foi realizada. “É incrível ver tantas pessoas interessadas em obter conhecimento, inovação, empreendedorismo e avançar na vida. Eu só tenho um recado importante para todos vocês: nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. O Innova foi um sonho há quatro anos, em 2019 parecia impossível, mas graças aos apoios, as equipes, aos parceiros, foi possível e estamos aqui, trazendo o Flávio Augusto e muito mais para vocês”, se emocionou.

PRIMEIRA PALESTRA

A plateia do Palco Master lotou com três mil pessoas para a primeira e esperada palestra com o precursor do empreendedorismo, o multiempresário e escritor brasileiro Flávio Augusto. A apresentação foi transmitida também para mais duas mil pessoas nos telões das demais arenas do Innova Summit. Ao entrar no palco, ovacionado pelos espectadores, Flávio contou que era sua primeira palestra na cidade e que dividiria sua experiência como empreendedor com o público. Sua palestra trouxe como assunto principal a diferença entre riqueza e prosperidade, levando os presentes a refletir sobre qual perspectiva estavam olhando suas vidas, sejam elas profissionais ou pessoais. “É bastante legítimo querer crescer, querer ficar rico, proporcionar uma vida melhor para a família, mas existe uma coisa que é muito melhor que a riqueza: a prosperidade. É a sua capacidade de fazer mais com menos. Realizar independente das circunstâncias que você se encontra. Mas você precisa ter perspectiva, enxergar de forma ampla sobre o seu destino. É ver que mesmo em meio a uma vida caótica, está destinado a uma vida gloriosa”, incentivou o palestrante.

Nascido no Rio de Janeiro, Flávio conta que é neto de lavadeira. Hoje, com milhões de seguidores nas redes sociais, seu início empreendedor foi aos 19 anos, quando trancou a faculdade para vender cursos de inglês, quatro anos antes de fundar a sua própria escola. Flávio se tornou um empresário admirado pelos brasileiros e possui negócios em todo o Brasil e nos EUA, onde construiu o segundo maior estádio de futebol da América, palco dos jogos do Orlando City, time que posteriormente foi vendido na maior transação da história do esporte já feita por um brasileiro.

PRÓXIMAS PALESTRAS

Mais de 33 mil pessoas já garantiram a entrada no Innova Summit para a programação em todo o evento e nas demais palestras do Palco Master. Nesta quarta-feira (21), sobe ao palco às 16h30, Camila Farani, uma das grandes palestras do Innova Summit. Ela foi do Shark Tank Brasil por seis temporadas e é a única mulher reconhecida como a melhor Investidora-Anjo no Startup Awards de 2016 e de 2018. Advogada com pós-graduação em marketing e especializações em growth, tecnologia e startups em Stanford, MIT e Babson College, Camila é presidente da G2 Capital, boutique de investimento em tecnologia. Ela também é fundadora do Grupo Farani, que congrega EdTech, InvestTech, Brand Image e o Ela Vence – comunidade que conecta e inspira lideranças femininas, empreendedoras e investidoras, além de ser colunista da Forbes, do Estadão e do MIT Technology Review.

Para fechar o segundo dia do Innova Summit, às 20h, a palestra será do Joel Jota, que foi atleta profissional por quase duas décadas e ganhou inúmeros campeonatos, chegando a ser um dos melhores nadadores do mundo. Mestre em Ciências do Esporte pela USP, coordenou o Instituto Neymar Jr. Com a base no alto rendimento, fez sua trajetória como treinador e mentor de atletas no Brasil e no exterior. Além de impactar milhares de pessoas nas redes sociais, promove eventos sobre orientação de desenvolvimento nos âmbitos de saúde, família e carreira.

Na quinta-feira (22), o “Primo Rico” Thiago Nigro, que ensina, todos os dias, a milhões de seguidores sobre educação financeira, será mais um palestrante de renome do Innova Summit, subindo ao palco master às 16h30. E estará de volta ao palco principal do Innova Summit, às 20h, Leandro Karnal. Com uma enorme popularidade, seu nome já é referência em diversas áreas do conhecimento. Doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos, ele é reconhecido em todo o país como importante escritor e palestrante.

ARENAS DO EVENTO

A Arena Networking será um local de convivência entre empresários e profissionais locais e nacionais, com áreas de trabalho, novos encontros e reuniões, em uma atmosfera propícia à conexão, no intuito de estimular conversas e projetos entre os empreendedores.

Na Arena Inovação, mais de 100 startups estarão expondo gratuitamente seus serviços, produtos, tecnologias e soluções, com o objetivo de firmar novas parcerias, atrair investimentos e concretizar novos negócios, e como inspiração para gerar novas iniciativas de sucesso.

A Arena Internacional estará focada no incentivo à exportação de tecnologias inovadoras e na introdução de novas empresas brasileiras no mercado internacional, além de trazer empresas estrangeiras para o Brasil. Muitas atrações acontecerão no local, paralelamente às palestras do palco exclusivo, abordando temas como Bioeconomia, Comércio Exterior, Smart Cities, Empreendedorismo Sustentável e Novas Tendências de Mercado.

Uma das novidades na Arena Internacional para essa edição do Innova Summit será a realização de rodadas de negócio, em um espaço especialmente preparado para a reunião de empreendedores, diretores e investidores, com empresários e representantes internacionais. Haverá, ainda, uma área para exposição de produtos e serviços com potencial para internacionalização.

Outro espaço que também foi destaque em 2022 e volta com ainda mais força é a Arena Gamer. Nesta edição, ela deverá gerar ainda mais negócios e novos projetos, com mais de 50 stands de startups de desenvolvedores, juntamente com produtores, investidores e demais atores desse mercado em constante crescimento. Somente no ano passado, foram R$13 milhões em negócios realizados, e nesta edição esse número pode crescer ainda mais com a apresentação de pitches e momentos específicos de rodadas de investimentos. Haverá, ainda, diversos painéis sobre o assunto, além de grandes palestrantes da área no Palco Gamer.

A Arena Gastronômica garantirá um ambiente de descontração e diversidade de sabores, com momentos para apresentações e música, novos produtos e serviços do setor. Não faltarão os espaços “instagramáveis” para o público tirar fotos e colocar nas redes sociais. Além de pontos de coleta de lixo eletrônico e distribuição de Eco Copos, que os participantes poderão usar durante todo o período do evento.

PARCERIAS

Em 2023, o INNOVA SUMMIT conta com parcerias de sucesso da edição passada, como a Brasil Startups, IJEX (Instituto Jovem Exportador), Indie Hero e o Grupo Moai, além da novidade com a participação do Grupo Mulheres do Brasil-DF. A conferência tem o patrocínio do Banco de Brasília – BRB, da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e a realização do Instituto Conecta Brasil.

SERVIÇOS:

INNOVA SUMMIT 2023

Até 22 de junho de 2023, das 12h às 22h.

TODOS OS DIAS: Feira de Startups, estúdios de gamers, Arenas e palcos com palestras, painéis e debates.

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – BRASÍLIA/DF

INSCRIÇÕES COM VAGAS LIMITADAS: https://innovasummit.com.br/