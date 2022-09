Movimento pró-vida e as eleições Conheço Paulo Fernando um dos principais nomes no movimento

O movimento Pró-vida é uma entidade de leigos católicos sem fins lucrativos que defende a vida desde sua concepção até a morte natura. Eles realizam diversos trabalhos em defesa da vida da criança e da mãe, entre eles um trabalho denominado “Resgate de inocentes”. Esse trabalho consiste em ir ao encontro da mãe ou família que esteja pensando em realizar um aborto. Em alguns casos, acompanham e apoiam a mãe até o nascimento da criança.

Um dos membros mais antigos do movimento é o Professor Paulo Fernando (Deputado Federal número 1000) que assessora a bancada cristã no parlamento elaborando projetos, emendas, pareceres e discursos em defesa da vida, entre eles ajudou na redação do Estatuto do Nascituro. Ele está apoiando a causa jurídica e politicamente há mais de 30 anos, de maneira voluntária e sem retorno financeiro. Outro membro de destaque é a ex ministra Damares Alves que concorre ao senado federal.

“Acredito que toda vida pode e deve ser respeitada.” Paulo Fernando

O movimento Pró-vida tem como objetivo principal:

Garantir segurança alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade;

Realizar atendimentos especializados para crianças e adolescentes, estimulando hábitos saudáveis, contato com a natureza e cidadania;

Integrar parceiros, serviços e programas em prol da atenção integral à criança e adolescente;

O movimento é contra o aborto e também contra a qualquer ação que prejudique a vida de qualquer pessoa.

Assim como todo movimento sem fins lucrativos, há apoiadores e patrocinadores importantes que também apoiam a causa e ajudam crianças e adolescentes que necessitam de ajuda, seja ela psicológica ou física, eles estão lá para ajudar.

Você também pode apoiar essa causa, basta votar em candidatos pró-Vida!

Observação: Paulo Fernando concorre a deputado Federal com o número 1000 em Brasília.