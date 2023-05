Google for Startups abre inscrições para fundo destinado a empreendedores negros

Com o objetivo de ampliar a diversidade racial no ecossistema de inovação, os times do Google for Startups dos Estados Unidos, Europa e África anunciam a abertura de inscrições para o Black Founders Fund. A ação fornece recursos financeiros que serão investidos em startups criadas e/ou lideradas por pessoas negras. No Brasil, as inscrições continuam abertas.

Desde sua criação em 2020, o fundo já investiu US$ 34 milhões em 448 startups lideradas por pessoas negras no Brasil, Estados Unidos, Europa e África. Como um dos reflexos desse apoio, muitas dessas startups conseguiram captar investimento em rodadas subsequentes, somando mais de US$ 400 milhões.

No Brasil, as startups que já foram selecionadas pela iniciativa, receberam, além do investimento, mais de 40 horas em workshops, 45 sessões de mentoria individual e 180 horas de sessões de terapia focada na saúde mental dos fundadores, que foram oferecidas pela AfroSaúde, uma healthtech também investida pelo fundo.

Pluralidade em prol da tecnologia

Além do foco em startups lideradas por pessoas negras, a iniciativa busca empresas que prezam pela pluralidade dentro de seus times, como por exemplo a baruk, que conta com uma líder mulher e negra.

Selecionada pelo fundo em novembro de 2022, a startup que oferece soluções de software com uso de Inteligência Artificial para negócios foi fundada por Ana Cabral. Ela é uma exceção no mercado, como mostra o estudo “O impacto e o futuro da Inteligência Artificial no Brasil”, desenvolvido pelo Google for Startups em parceria com a Box1824 e a ABstartups, que aponta que, dentre as mais de 700 startups mapeadas pelo relatório, 49% não contam com mulheres em cargos de liderança.

“A Inteligência Artificial (I.A.) não está apenas ajudando pessoas a se tornarem mais eficientes – ela também está revolucionando a forma que fazemos negócios. A baruk ajuda empresas a usarem I.A. para automatizar seus processos e crescer. Com as soluções do Google, consigo oferecer aos meus clientes recursos essenciais para tornar nossos bots inteligentes, humanizados e poliglotas”, comenta a fundadora.

Como se inscrever?

As startups brasileiras que queiram se candidatar para receberem investimentos devem seguir os seguintes requisitos:

Ser fundada ou liderada por pessoas que se autodeclaram negras;

Buscar uma rodada de investimento pre-seed ou seed para financiar o próximo estágio de desenvolvimento;

Oferecer uma solução criada com base em tecnologia;

Ter um negócio em operação, com produto ou serviço e ter clientes.

As inscrições podem ser realizadas no link: goo.gle/BlackFoundersFundBrasil

Saiba mais sobre o Black Founders Fund e histórias de empreendedores no blog do Google for Startups Brasil.

Com informação do Mundo Negro.