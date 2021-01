Representantes do Iges são treinados para aplicação de vacinas

Capacitação da SES esclareceu sobre tipos de vacina, conservação adequada, efeitos adversos e formas de registro

Colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) participaram, nesta segunda-feira (18), de treinamento para a vacinação contra a covid-19 na capital. Promovido pela Secretaria de Saúde (SES), o encontro no Hemocentro de Brasília serviu para esclarecer as equipes que atuarão diretamente com a aplicação das doses sobre cada tipo de vacina disponível, a conservação adequada, os efeitos adversos e as formas de registro dos vacinados.

O treinamento segue as orientações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. A capacitação ocorreu nos turnos da manhã e da tarde com a participação de 78 profissionais, que repassarão as informações para os demais envolvidos.

Do Iges-DF, participaram a chefe de Vigilância Epidemiológica da Unidade de Atenção Pré-Hospitalar, Irene Lima; a chefe do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar, Liliana Moscoso; e a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital de Santa Maria (HRSM), Érica Balbino. Elas compartilharão as informações com os profissionais que aplicarão as vacinas nas unidades de saúde administradas pelo instituto — o Hospital de Base, o HRSM e as unidades de pronto atendimento (UPAs).

“Participar de uma campanha de vacinação é sempre muito recompensador. No atual cenário, é ainda mais gratificante. Reacende em nós um espírito de esperança. Sinto-me honrada por contribuir com um trabalho tão importante como a imunização contra a covid-19”, destacou Érica Balbino.

“Foram abordados pontos sobre como armazenar corretamente a vacina, temperatura de conservação, farmacovigilância (administração, indicação e contraindicação), sistema de notificação dos pacientes, entre outros detalhes do trabalho que será feito no dia a dia durante a campanha”, informou Irene Lima.

Público-alvo dos treinamentos

O público-alvo da capacitação foram os responsáveis técnicos das salas de vacinas da rede pública do DF, os supervisores das unidades básicas de saúde (UBSs), os chefes dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização das Regiões de Saúde, os chefes dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia dos hospitais regionais, das unidades referência distrital (URDs) e dos hospitais militares do DF, além das representantes das vigilâncias epidemiológicas do Iges.

A gerente de Imunização da SES, Renata Brandão, enfatizou que a importância do treinamento, pois os profissionais que aplicarão a vacina precisam explicar todos os possíveis efeitos adversos para a população, além de realizar o preenchimento do registro no sistema de maneira correta, pois ele será necessário para consulta quando o cidadão for tomar a segunda dose.

Vacinação nas unidades do Iges

O esquema de imunização do Iges-DF segue o plano de vacinação da Secretaria de Saúde e contemplará os mais de 9 mil servidores, colaboradores celetistas e terceirizados do instituto. Entre esses profissionais estão médicos, enfermeiros e pessoas responsáveis pelo transporte e alimentação de pacientes, pela limpeza dos espaços e por outras diversas funções desempenhadas para manter o atendimento de todos os acometidos pela covid e por outras enfermidades.

Estão previstas quatro salas de vacinação para atender aos trabalhadores. Uma ficará no HB, outra no HRSM e mais duas em UPAs das Regiões Norte e Sul da cidade. O atendimento deverá ser das 7h às 21h.