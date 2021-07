‘Sua Vida Vale Muito’ ultrapassa 20 mil doses de vacina aplicadas

Ação itinerante ocorre em Ceilândia, Itapoã e Recanto das Emas para reforçar a campanha de vacinação do governo, pela Secretaria de Saúde

O programa Sua Vida Vale Muito, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) em parceria com a Secretaria de Saúde (SES), ultrapassou nesta sexta-feira (2) a marca das 20 mil doses aplicadas de vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. A ação itinerante ocorre em Ceilândia, Itapoã e Recanto das Emas para reforçar a campanha de vacinação do governo, pela Secretaria de Saúde.

O vacinômetro da pasta contabiliza 20.639 pessoas imunizadas. “Esse percentual mostra que estamos no caminho certo, trabalhando de forma segura e, acima de tudo, com amor e dedicação, para controlar a pandemia no tempo mais rápido possível”, afirma a secretária de Justiça, Marcela Passamani.

“Por isso, seguimos acolhendo e vacinando as pessoas que nos procuram nos pontos de imunização. Agradeço a cada um dos profissionais da linha de frente, porque nada disso seria possível sem eles”, destaca a secretária.

Servidores da Sejus e voluntários cadastrados no site do Voluntariado em Ação atuam na linha de frente da vacinação pelo programa Sua Vida Vale Muito. As três estruturas localizadas em Ceilândia, Itapoã e Recanto das Emas possuem quadra coberta, garantindo mais segurança e conforto para quem for ao local se vacinar

Álcool gel

Os espaços reservados, para imunizar a população, também contam com acessibilidade, rampas, cadeiras de rodas, uso constante de álcool gel e espaçamento entre as cadeiras que reforçam todo os protocolos sanitários de segurança ao enfrentamento da covid-19. Vale destacar, ainda, que o uso de máscaras é obrigatório para todos.

Atualmente, a taxa de transmissão do novo coronavírus, no Distrito Federal, está em 0,89 e se mantém abaixo de 0,90 há três dias, representando o menor índice dos últimos três meses. Taxa abaixo de 1, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a epidemia tende a enfraquecer.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, destaca que “a vacinação é importante para reduzir o número de internações, casos graves e óbitos, como já está sendo observado nos públicos que receberam a vacina”. Okumoto pontua, também, a importância da parceria com a Sejus, que tem possibilitado o avanço da imunização em áreas tão sensíveis do DF, graças ao programa Sua Vida Vale Muito.

Serviço

Confira os pontos de vacinação do programa itinerante Sua Vida Vale Muito:

Ceilândia Norte

Praça dos Direitos – QNN 13, de segunda a quarta, das 9h às 17h.

Recantos das Emas

CEU das Artes – Quadra 113, de segunda a quarta, das 9h às 17h.

Itapoã

Praça dos Direitos – Quadra 203, Del Lago (Itapoã), de segunda a sexta, das 8h às 17h.

*Com informações da Sejus – 2/7/21 21:15