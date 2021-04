VÍDEO: Gamense ganha festa ao receber alta do hospital após Covid-19

A luta contra a covid-19 durou 9 dias e terminou no último dia 25 de março com uma recepção calorosa dos familiares, amigos e médicos, no Hospital Santa Lúcia Gama

De acordo com a filha, Gleycyele, o Sr. Gaspar, de 59 anos, mineiro e morador do Gama há 43 anos, teve 25% do pulmão comprometido pelo coronavírus e chegou a ficar ruim e precisou de oxigênio O2.

“Nós levantamos um propósito de oração por ele com a família e amigos e ele melhorou de um jeito extraordinário nos últimos dias de internação. Só podemos atribuir isso a Deus. Quando a medicina parecia dizer que não, ele disse que sim. E fez um milagre na vida do meu pai. Deus usou os médicos na vida do meu pai. Deus é bom!”, justifica Gleycyele

Da redação do Gama Cidadão – 04/04/2021