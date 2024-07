4ª Edição do “Jogo da Alegria” Reúne Celebridades em Prol do Rio Grande do Sul

Brasília, DF – No próximo dia 28 de julho de 2024, o Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão) será palco da 4ª edição do “Jogo da Alegria“, um evento solidário idealizado por Ronaldinho Gaúcho. O objetivo deste ano é ajudar as vítimas da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, estado natal do ex-jogador.

Participantes e Programação

O evento, que começará às 19h, contará com uma partida de futebol onde os times serão formados por amigos de Ronaldinho Gaúcho e uma seleção diversificada de celebridades. Entre os participantes confirmados estão os artistas Leonardo, Zé Vaqueiro, Simaria Mendes, MC Poze do Rodo, Anderson Neiff e Kevi Jonny. Também marcarão presença os ex-jogadores Radamés, Lúcio e Michel Douglas, além dos influenciadores digitais Enaldinho, Rezende, Edy Silva, Pobretion, Menor Ericson, Anderson Profeta e David Brazil, e os comediantes Rafael Cunha e Debora Cunha.

Corrente Solidária

Além do entretenimento, o evento tem um forte caráter solidário. O “Jogo da Alegria” busca arrecadar fundos e doações para auxiliar as vítimas das recentes tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Ronaldinho Gaúcho destacou a importância da participação de todos: “Salve galera de Brasília, quero convidar a todos para o nosso Jogo da Alegria dia 28 de julho, no estádio Bezerrão do Gama. Eu conto com a presença de todos vocês e até lá, um abraço.”

Ingressos

Os ingressos para a partida custam entre R$ 15 e R$ 70, e as doações serão feitas por meio do ticket solidário pelo site Central dos Eventos. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas compareçam para prestigiar o evento e contribuir com a causa. Clique aqui!

Organização e Apoio

O evento é realizado pela Produtora Carlinha Marques, idealizadora e gestora do projeto “Jogo da Alegria”, em parceria com o Assis Moreira Group. O evento conta ainda com o apoio do projeto “Bola & Viola Gama”, da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, da Administração Regional do Gama, além de diversos parceiros, atletas, influenciadores e cantores.

Histórico do Evento

Desde sua estreia em 15 de dezembro de 2019, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o “Jogo da Alegria” tornou-se um dos maiores eventos solidários esportivos do Brasil. Em sua primeira edição, o evento reuniu mais de 18 mil pessoas e arrecadou 30 toneladas de alimentos. Em 2021 e 2022, o evento continuou a crescer, reunindo grandes nomes do esporte e do entretenimento e mantendo seu compromisso com a solidariedade.

A 4ª edição do “Jogo da Alegria” promete ser um evento inesquecível, unindo esporte, entretenimento e solidariedade em prol de uma causa nobre. Não perca a oportunidade de participar e contribuir para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jogo da alegria (@jogodaalegria)