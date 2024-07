Pôr do Sol, Sax e Viola: Uma Experiência Única no Coração do Gama

No próximo domingo, dia 21 de julho, a partir das 16h, prepare-se para uma tarde memorável dedicada aos amantes do pôr do sol e da boa música. Os talentosos Joel do Sax e Juan Ricthelly estarão presentes para encantar os presentes com as harmonias envolventes do saxofone e do violão.

O evento acontecerá ao ar livre, no Parque Ecológico do Gama, especialmente no belíssimo Coração do Parque, uma obra do arquiteto Ariomar da Luz Nogueira que se tornou um ponto de encontro privilegiado para apreciar as vistas mais deslumbrantes da cidade, acompanhado do pôr do sol e de melodias que tocam o coração.

Traga seu tapete, agasalho, caixa térmica e boas energias para aplaudir o astro rei ao som da boa música, declamações poéticas e para fazer novas amizades. Reserve o final de tarde do dia 21/07 e venha se juntar a nós – nossos encontros acontecem todo 3º domingo do mês.

A participação é gratuita, mas contribuições solidárias via PIX são muito bem-vindas para apoiar nossos artistas e músicos!

Para mais informações, visite os Instagrams: @GamaCidadao e @pordosolparquegama.