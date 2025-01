Academia Gamense de Letras: Nova Diretoria Assume com Grandes Desafios em 2025

A Academia Gamense de Letras (AGL) começa o ano de 2025 com uma nova diretoria e grandes expectativas para os próximos quatro anos. A eleição da nova gestão executiva e do Conselho Fiscal foi realizada em 1º de dezembro de 2024, durante uma assembleia que contou com o apoio unânime dos acadêmicos presentes.

Entre os desafios prioritários da nova administração está a inauguração da sede da AGL, que está em reforma, e o início de projetos culturais planejados para o novo espaço. A cerimônia de posse da diretoria está agendada para o dia 8 de fevereiro, com o local ainda a ser definido.

Confira a composição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o quadriênio:

Diretoria Executiva

Presidenta : Zenilda Vilarins Cardozo

: Zenilda Vilarins Cardozo Vice-Presidente : Manoel Messias Evaristo Lima

: Manoel Messias Evaristo Lima Diretor de Finanças : Jair Francelino Ferreira

: Jair Francelino Ferreira Diretora de Administração : Marina Teixeira Mendes de Souza Costa

: Marina Teixeira Mendes de Souza Costa Diretora de Parcerias, Convênios e Projetos : Ana Alves da Silva Coelho

: Ana Alves da Silva Coelho Diretora de Cultura e Lazer : Carla Geórgia de Freitas Queiroz

: Carla Geórgia de Freitas Queiroz Diretor de Comunicação: Edivandro de Paula Castro

Conselho Fiscal

Presidenta do Conselho Fiscal : Maria Goretti Oliveira Cunha

: Maria Goretti Oliveira Cunha Conselheira Fiscal : Joseneide Vilanova

: Joseneide Vilanova Conselheiro Fiscal: Jalma Fernandes de Queiroz

A nova presidenta da AGL, Zenilda Vilarins Cardozo, destacou que 2025 será um ano de mudanças e fortalecimento para a instituição. Para mais informações, a AGL pode ser contatada pelo e-mail [email protected], Instagram ou pelo telefone (61) 99212-9415