Inscrições abertas para Oficina gratuita de Gestão Cultural

Atividades do projeto

Oficinas de Gestão Cultural, Formação de Núcleo de Captação, Oficinas Teatrais, Oficina de Música, Artes-Plásticas para a Infância ( quatro semanas de atividades lúdicas de artes plásticas para a primeira infância nas férias de julho), A Vila Encena (atrações da cena atual e artistas emergentes selecionados através de edital), “Sarau Julino da Vila Sarrafo” e “Sarau Natalino da Vila Sarrafo”, Cineclube Vila Sarrafo (exibições de filmes produzidos no Distrito Federal, com a presença dos diretores) e Apresentações de Cenas de Peças(talento local com oito sessões de apresentações de cenas de peças do cenário do momento), compõem a programação de atividades desenvolvidas durante o projeto.

Lábios da Lua

Desde a sua fundação em 25/6/1992 , a Associação Lábios da Lua tem como objetivo o fomento a arte e a cultura, promovendo a cidadania e em sintonia com o meio ambiente, fazendo com que a sociedade tenha acesso à arte, bem como os artistas tenham acesso à sociedade, divulgando todas as formas de manifestações artísticas da região do Gama. O Espaço Cultural Lábios da Lua funciona na Quadra 4, lote 16, do Setor Sul do Gama, desde 10 de fevereiro de 2010.