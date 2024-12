A unidade móvel do Serviço Público Veterinário (Hvep) desembarcou, nesta segunda-feira (18), no Gama com a oferta de atendimentos primários gratuitos a cães e gatos. A estrutura foi montada no estacionamento da Administração Regional da cidade e ficará por lá ao longo dos próximos três meses.

A expectativa é realizar mais de 600 atendimentos no período. Diariamente, a partir das 8h, a unidade móvel irá distribuir 10 senhas para serviços ambulatoriais básicos e clínicos. “Serão oferecidos exames clínicos e bioquímicos, de sangue e hemogramas, além de consultas de rotina, aplicação de medicação e curativo, se necessário”, detalha o secretário de Proteção Animal, Ricardo Villafane.

Villafane destaca a importância da unidade móvel para atender as necessidades da população e conscientizar os tutores sobre os cuidados necessários com seus animais. “A unidade móvel é um avanço no acesso à saúde animal e uma forma de levarmos serviços essenciais para perto da comunidade. Queremos que os tutores entendam a importância dos cuidados básicos e preventivos, promovendo um ambiente mais saudável e seguro para os animais de estimação e para toda a comunidade.”

Vale ressaltar que a unidade móvel não oferece serviços cirúrgicos, castrações ou exames de imagem, como raio-X e ultrassom. Neste caso, os tutores devem agendar uma visita à sede fixa do Hvep, localizada no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga. Além disso, a estrutura não comporta atendimentos de emergência ou de animais em estado grave – estes também devem ser encaminhados diretamente à sede.

Um dos primeiros atendimentos realizados pela unidade móvel na cidade foi o da poodle Lilica, de 17 anos. O tutor dela é o vendedor Vinicius dos Santos, 31, que chegou cedo para pegar a senha e ser atendido gratuitamente pelo serviço: “A consulta particular está muito cara. Hoje, com o primeiro atendimento gratuito, já consegui um direcionamento para tratar os machucadinhos dela.”

Quem também conseguiu um lugar na fila foi a estudante Maria Eduarda Ribeiro, 20. Ela levou, na ocasião, a pinscher Julie, de 10 anos, para ser atendida. “Suspeito que ela esteja com dermatite e vi nas redes sociais que estaria tendo esse serviço aqui; é bem melhor trazer aqui, ainda mais porque exame e consulta estão muito caros”, conta.

*Com informações da Agência Brasília – 12/12/2024.