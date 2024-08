Edital de Chamamento Público n° 01-2024 – Festival Feminina Rock: Todos Contra o Feminicídio

Atenção, bandas de rock autoral do DF! Está aberto o Edital de Chamamento Público n° 01-2024 para a seleção de 10 bandas que irão compor a programação do Festival Feminina Rock: Todos Contra o Feminicídio, que acontecerá no Parque do Bosque, Candangolândia-DF, no dia 05/10/2024. O evento contará com um show especial da icônica banda paulistana MERCENÁRIAS!

🎤 Objeto:

Seleção de 10 bandas de rock autoral do DF para apresentação no festival.

📄 Documentos Necessários para Inscrição:

Currículo/Release da banda

Portfólio

2 Fotos Promocionais (alta resolução)

Link de vídeo no YouTube com apresentação da banda

Mapa de Palco

📅 Inscrições:

Envie toda a documentação exigida para [email protected] até o dia 30/08/2024 (23:59). O resultado será divulgado em 01/09/2024, sem possibilidade de recurso.

🎸 Regras para Seleção:

50% das vagas serão destinadas a bandas que tenham uma ou mais mulheres na formação.

Serão aceitas bandas de qualquer variação do gênero Rock Autoral.

Serão considerados critérios como qualidade musical e tempo de existência da banda.

💰 Cachê:

Cada banda selecionada terá direito a 25 minutos de show, com cachê de R$ 1.000,00, pagos via PIX a partir de 10/10/2024 mediante emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

🚀 Participe e faça parte dessa luta através do Rock! #feminicidiozero #justiça #festival #RockPeloFimDoFeminicídio

Não perca a chance de mostrar seu talento e contribuir para essa causa tão importante!