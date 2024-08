Briga de trânsito acabou em tiros no Gama

Na noite desta quarta-feira, 28, um acidente de trânsito no setor sul do Gama resultou em uma briga que acabou em disparos de arma de fogo. De acordo com informações levantadas pelo Portal Gama Cidadão, dois veículos colidiram, envolvendo Fábio, um bombeiro militar da reserva, que estaria sob efeito de álcool, e seu amigo Luís Maurício, policial militar aposentado.

Testemunhas que preferiram não se identificar relataram que a técnica de enfermagem Maíra Souza, condutora do outro veículo, reclamou da colisão, afirmando que encostaram em seu carro, mas felizmente ninguém se feriu. Além de Maíra, um senhor e uma criança estavam em seu veículo. Em meio à discussão, um homem que não estava no carro da vítima apareceu e agrediu Fábio. Nesse momento, Luís Maurício, o PM aposentado e cadeirante, disparou para o alto na tentativa de dispersar a confusão.

Os envolvidos se dirigiram a um bar próximo, onde a situação se agravou ainda mais. O grupo de homens, tentando intimidar Fábio e Luís Maurício, exigia as chaves do carro e tentava tomar o veículo à força. Sentindo-se ameaçado e após Fábio ser agredido, Luís disparou para o alto na tentativa de cessar a agressão e em seguida acionou a polícia.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia. Após avaliação do Ministério Público e da Defensoria Pública, os disparos foram considerados em legítima defesa após analisarem o vídeo, enquanto Fábio foi autuado por embriaguez ao volante.

Assistam ao vídeo e comprovem os fatos:

