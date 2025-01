Estrelinha do Sul: O Projeto que Une Esporte e Esperança no Gama

No último sábado, dia 18, o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Gama Sul foi palco de um momento especial para o projeto social Estrelinha do Sul, que há mais de duas décadas transforma vidas por meio do futebol no Gama. Durante o evento, crianças e adolescentes inscritos na escolinha receberam novos kits de futebol, marcando mais um capítulo de superação e oportunidades para a comunidade.

Os uniformes, compostos por camisas, calções, meiões e bolsas, foram entregues graças ao apoio do Instituto Primeiros Passos, que, por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Distrital Thiago Manzoni, viabilizou a aquisição dos materiais. O gesto representa um importante avanço para os 170 alunos atendidos atualmente pelo projeto, além de inspirar as 100 crianças que aguardam em cadastro reserva.

Esporte e Cidadania de Mãos Dadas

Antes da entrega dos kits, o professor Luiz Carlos, idealizador do Estrelinha do Sul, fez um emocionante discurso direcionado a pais e alunos. Ele reforçou o compromisso da escolinha em formar não apenas atletas, mas cidadãos conscientes e disciplinados.

“Eu preciso da ajuda dos pais para que os alunos cheguem no horário dos treinos. Aqui temos disciplina; não é só futebol. Queremos formar cidadãos que, no futuro, podem se tornar engenheiros, policiais, médicos, professores, ou até jogadores profissionais, como Endrick e Neymar”, destacou Luiz Carlos.

O representante do Instituto Primeiros Passos, Nilson Alves, também enfatizou a relevância do projeto e garantiu o comprometimento da instituição em continuar apoiando a escolinha. “A parte do Instituto é estar sempre ao lado do professor Luiz Carlos, buscando mais recursos para fortalecer o Estrelinha do Sul. Aos alunos, eu digo: obedeçam ao professor e se esforcem para aplicar o que ele ensina.”

A escolinha realiza um trabalho exemplar de inclusão, promovendo melhorias significativas na vida de pessoas com deficiência (PCD), tanto nas atividades escolares quanto no ambiente familiar. Um exemplo é o caso de Pedro Ribeiro, uma criança de 11 anos com osteocondromatose múltipla, uma doença hereditária caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplas exostoses ósseas recobertas de cartilagem. Assistido pelo projeto, Pedro tem superado desafios importantes. “Ele está mais feliz e se sente valorizado pela aceitação dos novos amigos. Por meio do esporte, vem vencendo suas limitações, está mais atento aos horários e melhorou no desempenho escolar”, ressalta a mãe, Vanessa Lima.

Uma História de Resiliência

Fundado oficialmente em 2001, mas com raízes que remontam a mais de 30 anos, o Estrelinha do Sul nasceu dentro do COSE Gama Sul (Centro de Orientação Sócio Educativo) com o objetivo de atender crianças em situação de vulnerabilidade social. Idealizado pelos professores Luiz Carlos dos Santos e Alexandre Pereira, ambos moradores da cidade, o projeto cresceu, ganhou reconhecimento e se tornou uma referência na região.

Em 2024, a parceria com o Instituto Primeiros Passos abriu novas portas, permitindo acesso a recursos governamentais que ajudam a manter e expandir o alcance do projeto. Mais do que treinar futuros craques, o Estrelinha do Sul trabalha para oferecer dignidade, sonhos e perspectivas de um futuro melhor.

Impacto na Comunidade

Com 23 anos de atuação formal e uma trajetória marcada pela transformação social, o Estrelinha do Sul é um exemplo de como o esporte pode mudar realidades. O projeto vai além dos campos, moldando valores como respeito, comprometimento e perseverança, essenciais para qualquer trajetória de sucesso.

O evento deste sábado, mais do que uma celebração, foi um lembrete da importância do trabalho coletivo e da força de iniciativas como o Estrelinha do Sul. Afinal, por trás de cada uniforme distribuído, há uma história de esperança e a promessa de um futuro mais brilhante.

Gama Cidadão: Orgulho de compartilhar histórias que fortalecem nossa comunidade.