Para Renato Matos, a arte é um caminho sem fronteiras. Baiano de nascença e brasiliense de coração, ele transcende gêneros artísticos, transformando suas composições em poesias, pinturas e performances. Radicado na Capital do Rock desde 1970, foi peça-chave na construção da identidade cultural da cidade, dividindo palcos com ícones como Cássia Eller e Renato Russo. Aos 72 anos, o incansável poeta segue ativo e lança sua mais nova obra, o livro A Rima é a Mira, nesta quarta-feira (29), às 18h30, com tarde de autógrafos no Bar Beirute.

Mais de três décadas de experimentações artísticas foram compiladas no novo livro do artista Renatinho, como é conhecido na capital. A obra, produzida com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), celebra a trajetória do autor, um dos nomes de maior relevância para a cena cultural brasiliense.

Renato Matos é um artista multifacetado: poeta, músico, ator e artista visual, cuja criatividade transita por diversas formas de expressão. Sua jornada artística começa na infância em Salvador, onde explorava dicionários na biblioteca de seu padrinho, e segue até hoje, em Brasília, onde sua casa reflete sua constante inquietação criativa. Renato segue reinventando a arte e desafiando os padrões estabelecidos. Como ele mesmo afirma: “O poeta é um escritor preguiçoso; tem pressa de escrever. A poesia não tem padrão, assim como a literatura não deveria ter.”

Em um dos maiores sucessos de sua carreira, a canção “Um telefone é muito pouco/ Pra quem ama como louco/ E mora no Plano Piloto/ Se a menina que o cara ama/ Tá pra lá do Gama, mata de desgosto/ E ele fica dentro do pijama/ Em cima da cama comendo biscoito”, Renato canta sobre o Plano Piloto e o Gama. Ele afirma: “Toda minha impressão sobre a cidade está aí nas músicas. Eu me identifico muito com ela, até com seus silêncios.” A música ganhou notoriedade na voz de Leo Jaime.

Lançamento do livro “A Rima é a Mira”, de Renato Matos

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 18h30

Bar Beirute – SHCS CLS 109 Bloco A1 Loja 2/4 – Asa Sul, Brasília – DF

Entrada Gratuita