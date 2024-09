A partir desta semana, as feiras do Gama terão novos horários de funcionamento. Elas abrirão uma hora mais cedo do que de costume. A Feira Permanente do Gama funcionará das 7h às 18h, de terça a domingo, enquanto a Feira do Galpão Central do Gama estará aberta das 8h às 18h, de segunda a sábado. Já o Shopping Popular do Gama terá o horário estendido das 9h às 18h, de terça a sábado, e das 9h às 15h, aos domingos.

De acordo com a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, o objetivo da mudança é adequar o atendimento à comunidade, aumentando o acesso aos serviços. “Nós analisamos junto aos presidentes das feiras e concluímos que essa ampliação terá um impacto positivo, pois a população terá mais tempo para circular e acessar os serviços”, afirmou a gestora.

Diariamente, uma média de 3,5 mil pessoas frequentam as feiras do Gama, entre comerciantes, funcionários e clientes. Atualmente, as três feiras juntas contam com cerca de 703 feirantes autorizados: 498 no Shopping Popular do Gama, 123 na Feira Permanente do Gama e 82 no Galpão Central do Gama.