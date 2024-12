Gamense é Reconhecido com a Maior Honra da Segurança Pública do DF

Na última sexta-feira (6), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) homenageou 286 personalidades e servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) com a Medalha Mérito Integração Segurança Pública do DF. A cerimônia, realizada no auditório da Academia de Bombeiro Militar (ABMIL), reconheceu relevantes e excepcionais serviços prestados ao DF e às suas regiões administrativas.

Entre os agraciados estava o gamense Adilson Vellasco, figura conhecida e admirada na cidade. Apaixonado pelo Gama, Vellasco recebeu a honraria com emoção, reafirmando sua dedicação à segurança pública e ao bem-estar da comunidade local.

A vice-governadora Celina Leão, presente no evento, destacou a importância do reconhecimento. “Essas pessoas realmente trabalham com retidão, firmes, em prol do interesse público do Distrito Federal”, ressaltou. Já o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, enfatizou a relevância dos homenageados: “É uma grande honra reconhecer o excelente trabalho de um profissional que trata seu ofício como parte importante de sua vida, promovendo ideias e fortalecendo colegas em busca de um bem comum.”

Uma Trajetória de Excelência: Adilson Vellasco

A Medalha Mérito Integração, instituída pelo decreto n° 33.784 de 13 de julho de 2021, é concedida àqueles que, por mérito e serviços excepcionais, se destacam na integração das forças de segurança pública do DF ou em suas ações no setor. Adilson Vellasco, morador do Gama e figura ativa na cidade, é um exemplo desse mérito.

Histórico de Contribuições

Vellasco tem um extenso currículo de serviços prestados à comunidade e à segurança pública:

Ciretran do Gama : Atuou como diretor nos anos 2000, sendo lembrado por sua gestão eficiente e próxima à população.

: Atuou como diretor nos anos 2000, sendo lembrado por sua gestão eficiente e próxima à população. Conselhos Comunitários : Por 16 anos, foi membro ativo do Conselho Comunitário de Segurança do Gama e Santa Maria (CONSEGs).

: Por 16 anos, foi membro ativo do Conselho Comunitário de Segurança do Gama e Santa Maria (CONSEGs). Administração Regional : Ocupou o cargo de chefe de gabinete, onde contribuiu para o desenvolvimento da cidade.

: Ocupou o cargo de chefe de gabinete, onde contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Formação Acadêmica: Graduado em Pedagogia e Direito, com especialização em Segurança Pública, além de diversos cursos na área.

Atualmente, Adilson Vellasco exerce suas funções na Coordenação Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Sul – COPOL SUL, com sede no Gama, além de integrar o Conselho Distrital de Segurança Pública (CONDISP).

Um Orgulho para o Gama

Morador da Ponte Alta, Vellasco é também sócio benemérito do Time do Gama, instituição que representa a paixão esportiva da cidade. Sua trajetória na vida pública, marcada pela ética e compromisso, é motivo de orgulho para todos os gamenses.

A honraria recebida não apenas celebra a dedicação de Adilson Vellasco, mas também reflete o reconhecimento da comunidade e do governo àqueles que se destacam na construção de uma segurança pública mais eficiente e integrada.

“Adilson Vellasco é o exemplo de que servir à comunidade é uma missão nobre, e seu trabalho é um legado para o Gama e para todo o Distrito Federal.”

*Com informações da SSP-DF – 08/12/2024