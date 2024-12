A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal alcançou, pelo oitavo ano consecutivo, 100% de transparência ativa. O prêmio ITA (Índice de Transparência Ativa) foi entregue na tarde desta quarta-feira, 4 de dezembro, pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF), como parte da programação da “Semana de Combate à Corrupção da CGDF”. Ainda na oportunidade, a Terracap também recebeu o selo ouro do Prêmio Alto Nível, concedido a entidades que se destacaram na busca por atender as recomendações realizadas por meio de auditorias da Controladoria. O evento foi realizado no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal e reuniu cerca de 500 pessoas.

O Prêmio ITA é entregue a órgãos e entidades do GDF desde 2016. A condecoração é uma forma de reconhecer e incentivar a transparência e a conformidade com as normas de acesso à informação. A avaliação do ITA considera diversos fatores, como a publicação de ações, programas, convênios, licitações e contratos. Em 2023, o prêmio também passou a considerar a transparência passiva, ou seja, o cumprimento da Lei de Acesso à Informação quando um cidadão solicita informações ao governo.

Segundo a chefe da Ouvidoria da Terracap, Cecília Magalhães, a premiação está mais desafiadora. “Inicialmente, o Prêmio ITA considerava o cumprimento de requisitos relacionados a transparência ativa, que é quando o órgão se responsabiliza por divulgar as informações. Mas, recentemente, foram acrescentados novos requisitos para o alcance da premiação, sendo eles referentes a transparência passiva, que é aquela em que o cidadão solicita informações e as diversas áreas da empresa respondem à demanda no prazo estabelecido”, explica. Para ela, “a Terracap mostrou, mais uma vez, que tem cumprido o objetivo de ser uma empresa transparente, seja qual via for”.

“O trabalho diário dos órgãos deve ser capaz de transformar a relação entre governo e sociedade, modificar reclamações em elogios e mostrar que o governo é transparente. É, acima de tudo, um trabalho colaborativo entre todo o GDF”, afirmou Daniel Lima, controlador-geral do DF, presente na mesa de abertura, que também teve a participação da deputada Paula Belmonte, presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da CLDF, e do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman.

A Terracap também recebeu o selo ouro do Prêmio Alto Nível, reconhecimento da Subcontroladoria de Controle Interno. A premiação iniciada em 2023, é entregue para órgãos e entidades do GDF que cumpriram recomendações de auditorias da CGDF. As recomendações são orientações e direcionamentos dados pelos auditores de controle interno com o objetivo de evitar erros e melhorar processos de trabalho, diminuindo, assim, as chances de algum desvio ou uso indevido de recursos públicos.

Para a assessora da Auditoria Interna (Audit) Cláudia Tolentino, trata-se de um avanço, visto que a Terracap recebeu o selo prata na primeira edição do prêmio, em 2023. “Receber o prêmio alto nível da Controladoria-Geral do DF, categoria Ouro – 1° Lugar é extremamente importante, pois é o reconhecimento dos esforços da Auditoria Interna junto às áreas da empresa visando o atendimento de todas as recomendações advindas do órgão de controle”, disse. E completou: “Além disso, ano passado fomos categoria prata e envidamos esforços para atingir o ouro neste ano de 2024. Conseguimos! É a Terracap fazendo história neste prêmio inédito. Sensação de meta cumprida. Que venham novos desafios!”, finalizou.

Palestra

A palestrante Lúcia Helena Galvão fez uma análise sobre a ética coercitiva e a ética por convicção, levando o público a refletir sobre várias situações e questões relacionadas. Segundo Lúcia Helena, o desafio é transformar uma sociedade que não valoriza a ética em uma que a pratique. Ela provocou o público a pensar sobre a corrupção, questionando se esta seria uma possibilidade diante de uma oportunidade e como cada indivíduo agiria em tais situações.

Para Lúcia Helena, a corrupção equivale à própria morte social, pois nossas ações refletem na coletividade, podendo prejudicar ou contribuir para a vida de todos. No que diz respeito aos desafios organizacionais, a filósofa destacou a importância de treinar líderes que inspirem e motivem, ressaltando que o ambiente organizacional pode ser transformador, seja para o bem ou para o mal.

Projeto Participe Aqui

Na oportunidade, também houve o lançamento do Projeto Participe Aqui, que disponibilizará totens itinerantes para registros de manifestações de ouvidoria à população do DF. O projeto é fruto da parceria entre a CGDF e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que visa aproximar a população do governo por meio de totens itinerantes para manifestações de ouvidoria. Com isso, o GDF amplia os canais de comunicação entre o governo e os cidadãos, permitindo o registro de demandas e sugestões em locais estratégicos do Distrito Federal.

Prêmio Alto Nível: reconhecendo os órgãos que atendem de forma exemplar às recomendações das auditorias internas

Voltado ao reconhecimento de órgãos que atendem às recomendações de auditorias internas realizadas pela CGDF, o Prêmio Alto Nível divide-se nas categorias ouro, prata e bronze. Neste segundo ano foram premiados 52 órgãos do GDF. Importante destacar que só são objeto de avaliação neste Prêmio aqueles órgãos que foram auditados e receberam alguma recomendação por parte da CGDF. O critério de avaliação inclui a complexidade das demandas cumpridas e o monitoramento das recomendações até sua implementação.

