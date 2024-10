Neste sábado, 26 de outubro de 2024, a 4ª Feira Cultural do Gama terá um momento especial para os amantes da música reggae e suas vertentes. O *DJ Henrique Lion*, uma das referência do gênero no Distrito Federal, subirá ao palco do Espaço Voar às 18h com seu projeto *Cantos Ancestrais*. O *set autoral* explora uma rica mistura de ritmos como reggae, reggaeton, ragga e dancehall, fundindo influências caribenhas com elementos da cultura popular brasileira. A proposta do projeto é mais que musical, é uma jornada pela diversidade sonora e espiritual que permeia o Distrito Federal, refletindo a multiculturalidade e a força das raízes regionais.

Henrique Lion é um nome de destaque na cena musical do Guará, cidade que se consolidou como um importante polo do reggae no Distrito Federal. Sua trajetória artística começou em 1986, no Maranhão, onde teve seu primeiro contato com o reggae no movimento cultural ludovicense. Frequentador assíduo dos clubes de reggae da ilha, como o lendário “Espaço Aberto”, Lion foi profundamente influenciado pela sonoridade do reggae roots da chamada “Jamaica Brasileira”. Ao se mudar para o Distrito Federal, ele passou a absorver novas influências, principalmente de ragga e dancehall, gêneros que foram apresentados a ele pela Bolachões Sound System, outro pioneiro da cena local. Dessa fusão entre as tradições do Maranhão e a vibrante cultura musical de Brasília, surgiu o vasto repertório que *DJ Lion* compartilha hoje nos seus sets.

O projeto Cantos Ancestrais vai muito além de um simples show. É uma experiência sensorial e espiritual que conecta o público às raízes culturais, explorando a ancestralidade e a diversidade de ritmos que compõem a cultura brasileira e caribenha. Além da sua atuação como DJ, Henrique Lion é também compositor e percussionista, tendo passado por diversos grupos folclóricos, o que amplia sua visão de mundo musical e sua capacidade de criar conexões entre os diferentes estilos e influências culturais.

Lion Sound: Um nome no reggae do DF

A Lion Sound, comandada por DJ Henrique Lion, tem ganhado cada vez mais destaque na cena cultural de Brasília. Desde a sua estreia como DJ em 2019, na primeira edição do *Jam Polo Reggae* na Praça da Moda, no Guará II, ele tem se apresentado principalmente em eventos comunitários e sociais da região. O Guará, que já era conhecido como berço do reggae no DF, encontrou em Henrique Lion um defensor das suas tradições e um inovador, que busca sempre agregar novas sonoridades ao estilo.

Em 2022, Henrique teve a oportunidade de retornar ao Maranhão, onde foi convidado a se apresentar no *Espaço Cultural Catarina Mina*, no *Projeto Reviver*. Esse local, considerado um templo do reggae roots na ilha, foi palco de uma das apresentações mais emocionantes de Lion, que viu ali a conexão de sua jornada com as suas origens musicais. Já em 2023 com o Guará Sound System participou do I Festival Nacional de Ragga no Teatro de Arena do Guará.

A Feira Cultural do Gama: Celebração e diversidade

A 4ª Feira Cultural do Gama celebra não só o mês das crianças, mas também o aniversário da cidade. O evento, que já se tornou parte do calendário cultural do Distrito Federal, conta com uma programação inclusiva e repleta de atividades culturais gratuitas para todas as idades. Com atrações que vão desde contação de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais até exposições de produtos locais e gastronomia, a feira tem como objetivo promover o acesso à cultura e valorizar os artistas regionais.

A Feira Cultural tem sido um importante ponto de encontro para os moradores do Gama e regiões próximas, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a identidade cultural local. Eventos como esse são essenciais para o desenvolvimento pessoal e social das crianças, que podem vivenciar diferentes formas de expressão artística e desenvolver seu senso crítico e criativo. A programação foi pensada para integrar toda a família, oferecendo opções variadas e acessíveis para que todos possam celebrar juntos essa data tão importante para a cidade.

Cantos Ancestrais: Uma conexão entre passado e presente

A apresentação de *Cantos Ancestrais* na 4ª Feira Cultural do Gama promete ser um dos grandes destaques do evento. O projeto traz uma mensagem de espiritualidade e consciência social, utilizando a música como ferramenta de conexão entre o passado e o presente, entre as raízes culturais e as novas gerações. Através dos ritmos envolventes do reggae e suas vertentes, Henrique Lion busca criar um ambiente onde a música se torna um veículo de transformação social, cultural e espiritual.

Para quem deseja mergulhar nessa fusão única de influências e vivenciar um show repleto de energia, a apresentação no Espaço Voar, às 18h, é imperdível. Seja você um fã de reggae ou alguém em busca de novas experiências musicais, o Cantos Ancestrais é uma oportunidade de sentir a força da música como um elemento transformador.

25/10/2024