No Gama, a arte no Grito, nas Telas e nos instrumentos

Nesta sexta, 25 de outubro, a partir das 20h, será aberta uma Exposição de Artes Plásticas com obras de Sofia Marques e Kaimã Tapuio. Além deles, também expõem as artistas artesãs Karla Carvalho, Gabozoca e Adriana Caldeira. A Exposição segue para visitação até o dia 1ª de novembro. Já no sábado (26), a partir das 20h, será a vez da representatividade do RAP do grupo Grito Periférico com Leonardo Corrêa, seguido pela versatilidade da música instrumental do Dynamus Duo (flautista Sammille Bonfim e violonista Vinícius Vianna). . Tudo aberto e gratuito no Espaço Cultural da Cia Lábios da Lua (Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul), no Gama. Informações no Instagram @cialabiosdalua

Esta atividade integra o Vila enCena, do Projeto Lábios da Lua da Vila Sarrafo II, realizado com recursos do FAC-DF.

Para o coordenador-geral da Vila Sarrafo II, Geovane Batista, tem sido uma jornada incrível tocar o projeto.

“Essa programação cultural variada mostra toda a rica variedade cultural que pode ser apresentada do Gama para os que forem beber dessa maravilhosa fonte de artistas e trabalhos”, explica Geovane.

Quanto à visitação das exposições, o coordenador explica que ela pode ser feita de segunda a sexta, de 9h às 12h e de 14h às 17h.

Práticas Ambientais

O projeto fará Reciclagem Consciente, mantendo recipientes adequados para separação de lixo orgânico, plástico, metal, vidro e papel, incentivando todos os visitantes a fazerem sua parte na reciclagem. Além disso, ao selecionar grupos e artistas para utilizar o espaço nos chamamentos exclusivos do projeto Vila Sarrafo II, será concedida maior pontuação aos eventos (peças, shows ou exposições) que abordam a sustentabilidade em suas obras, visando ser uma plataforma para ideias e expressões que promovam a consciência ambiental.

Lábios da Lua

Desde a sua fundação em 25/6/1992 , a Associação Lábios da Lua tem como objetivo o fomento a arte e a cultura, promovendo a cidadania e em sintonia com o meio ambiente, fazendo com que a sociedade tenha acesso à arte, bem como os artistas tenham acesso à sociedade, divulgando todas as formas de manifestações artísticas da região do Gama. O Espaço Cultural Lábios da Lua funciona na Quadra 4, lote 16, do Setor Sul do Gama, desde 10 de fevereiro de 2010.