As inscrições devem ser realizadas por meio de Formulário Eletrônico, até o dia 25 de agosto 1º de setembro de 2024*.

O público-alvo são profissionais egressos de cursos de licenciaturas em Pedagogia ou em Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia e Ciências Naturais) ou em Matemática.

Estão sendo ofertadas 40 vagas, sendo 10 para egressos do IFB e 30 para outras instituições, incluindo reserva de vagas para professores da SEEDF, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As aulas do Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática são presenciais e serão realizadas nas terças e quintas, das 19h às 22h30, no IFB Campus Gama.

Para mais informações, acesse o edital. Clique aqui!

*Cronograma retificado em 26/08/2024.