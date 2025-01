Igreja de Jesus Cristo doa caminhão à Abrace para reforçar logística de doações

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) receberá, no próximo dia 9 de janeiro, um importante reforço para suas atividades: a doação de um caminhão Mercedes Benz 517 Sprinter, ano 2024, modelo 2025, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ação humanitária tem como objetivo fortalecer a missão da Abrace de oferecer suporte integral a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue, proporcionando maior eficiência nas operações de coleta e distribuição de doações. Atualmente, a instituição atende 863 pessoas, entre crianças, adolescentes e seus acompanhantes. A cerimônia de entrega será realizada às 15h, na sede da Abrace, localizada no Guará II, QE 25, Área Especial I, CAVE, em frente ao supermercado Veneza.

Uma história de dedicação e apoio

Com 38 anos de história, a Abrace é uma instituição filantrópica que oferece suporte integral a famílias de crianças e adolescentes com câncer, hemopatias e outras doenças complexas. A entidade conta com uma casa de apoio com 42 leitos, onde são fornecidos serviços essenciais como acomodação, alimentação, medicamentos, transporte, atendimento odontológico e suporte psicossocial. Esses recursos atendem famílias de várias regiões do país, proporcionando o acolhimento necessário em momentos de vulnerabilidade.

A colaboração com a Igreja de Jesus Cristo não é uma novidade. Em 2022, a instituição religiosa realizou a doação de 720 itens de enxoval e outros recursos que beneficiaram diretamente as famílias atendidas pela Abrace. Essa parceria reforça o compromisso de ambas as organizações em promover o bem-estar e aliviar o sofrimento de quem mais precisa.

Ação humanitária e compromisso social

O programa humanitário da Igreja de Jesus Cristo teve início formal em 1985 e, desde então, tem promovido milhares de iniciativas em todo o mundo. Guiada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, a Igreja busca atender aos necessitados, oferecendo alimento, vestimenta, abrigo e apoio emocional e espiritual, independentemente de localização, crença religiosa, gênero ou nacionalidade.

A doação do caminhão à Abrace visa ampliar e facilitar as operações logísticas da instituição, permitindo maior eficiência na coleta e distribuição de doações. Atualmente, a Abrace atende 863 pessoas, entre crianças, adolescentes e seus acompanhantes, e iniciativas como essa são essenciais para manter e expandir o alcance dos serviços prestados.

Divulgação e convite à imprensa

A cerimônia de entrega será um momento de celebração e reconhecimento do trabalho realizado por ambas as instituições. Representantes da imprensa que comparecerem serão recepcionados por membros da Igreja de Jesus Cristo e da Abrace, que estarão disponíveis para entrevistas e esclarecimentos.

Contatos para imprensa: Ádila Rozycki – Diretora de Comunicação: (61) 98475-6727

Para mais informações sobre as instituições, acesse:

Abrace e Autossuficiência da Igreja

Confirmação de presença: (61) 98406-8306

Juntos pela solidariedade

Essa ação solidária reflete a força da união entre instituições e sociedade no combate ao câncer infantil e no apoio às famílias afetadas. Tornar conhecida essa iniciativa é fundamental para inspirar mais pessoas a abraçarem causas que promovam o amor ao próximo e a solidariedade.