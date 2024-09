No mês das crianças o Projeto Grooveonline Prevenção chega à escolas de Brazlândia

Promovendo dias de transformação, conscientização e alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, não só cada um que participa deste momento, bem como a equipe Grooveonline como um todo.

O Projeto Grooveonline Prevenção segue plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos, Orientando a ficar longe de tudo aquilo que é ruim é importante para que nada traga problemas a sua plantação.

Os apoios possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Esta nova etapa está tendo o apoio do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação” e tem investido nas escolas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Uma equipe incrível

Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada. A coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, o coordenador geral, empresário Geraldinho Gonçalves, a equipe de palco e sonorização. Tudo é feito com muito esmero para que as apresentações do Grooveonline siga transformando a vida das pessoas que ali participam.

