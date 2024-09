Os Duelistas encantam o público no Cia Lábios da Lua com o espetáculo “Sanfona Cigana”

No último dia 14 de setembro, o teatro da Companhia Lábios da Lua, no Gama, foi palco de uma noite memorável com a apresentação do grupo Os Duelistas. O espetáculo “Sanfona Cigana” trouxe ao público uma combinação fascinante de música instrumental e poesia, encantando todos os presentes.

Com um repertório cuidadosamente selecionado, o grupo formado por @skinybride (Acordeon), @anselmorobertoramosdarocha (Clarinete), @felipenunesguimaraes (Flauta) e @laercionicolau (Cello) proporcionou uma experiência musical única, que variou entre momentos intensos e delicados, todos acompanhados por recitações poéticas.

A apresentação, que durou aproximadamente 70 minutos, foi uma verdadeira viagem pelos sentidos, onde cada nota e verso declamado criaram um ambiente de imersão total. O espetáculo teve como objetivo intercalar a execução de peças musicais com a declamação de poesias, criando um ambiente íntimo e reflexivo para o público.

O hall do teatro também foi utilizado para abrigar expositores locais, fomentando a economia criativa da região e promovendo o talento de artistas e artesãos do Gama.

Ao final da apresentação, os presentes não pouparam elogios e se mostraram encantados com a sensibilidade e a qualidade artística de “Sanfona Cigana”, consolidando o grupo Os Duelistas como uma referência cultural na cidade.

Para quem não pôde comparecer, o Grupo Duelistas anunciou futuras apresentações e está aberto para eventos. Para mais informações e contato, basta procurar Anselmo Rocha pelo WhatsApp no número (61) 98627-0217.

Sobre o Grupo Os Duelistas:

O grupo é conhecido por sua proposta inovadora de unir música instrumental de alta qualidade com poesia, criando espetáculos que proporcionam ao público uma experiência sensorial completa. Eles exploram diversos gêneros musicais e poéticos, sempre com a proposta de provocar reflexão e emoções profundas.

📸 Créditos da Foto: @barbarabrisa

Acompanhe mais detalhes sobre este e outros eventos culturais no Portal Gama Cidadão.