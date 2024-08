CLDF realiza “1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio”

A iniciativa, que é organizada pela Procuradoria da Mulher da Casa, acontece entre os dias 19 e 23 de agosto e terá como mote: “Izabel Guimarães: Um Grito por Justiça, Um Chamado para a Ação”

Entre os dias 19 e 23 de agosto a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará a 1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio. A iniciativa pioneira, realizada na Casa como parte das ações do “Agosto Lilás”, foi instituída pela Resolução Nº 340/2024 de autoria da deputada Dayse Amarilio (PSB) – que é a atual Procuradora Especial da Mulher (PEM) da CLDF- e representa um marco no compromisso do Legislativo local com a defesa dos direitos das mulheres e a prevenção da violência de gênero.

Segundo Dayse Amarilio, “é fundamental que tenhamos iniciativas que afirmem os direitos das mulheres, questão crucial no processo de fortalecimento das instituições democráticas de um país e, por consequência, do próprio Poder Legislativo, que pode e deve participar das discussões relativas ao tema que se busca debater”, diz.

Tributo à Izabel Guimarães – Izabel Aparecida Guimarães de Sousa será homenageada na 1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio da CLDF, que levará o seu nome. Izabel, vendedora e mãe dedicada, teve sua vida tragicamente interrompida em um ato de feminicídio. Dias antes do ocorrido, ela compartilhou uma “carta aberta” nas redes sociais, expressando sua força e independência, além de sua fé na justiça divina.

Em sua mensagem, Izabel se descreveu como uma “guerreira” e “batalhadora”, ressaltando seu amor-próprio e personalidade forte. “Meu jeito assusta, minha independência intimida, meu amor-próprio é suficiente, minha personalidade é forte, meu carisma conquista e minha sinceridade apavora. Resumindo, mulher bem resolvida”, escreveu ela. Suas palavras são um testemunho de sua resiliência e determinação em viver plenamente, apesar dos desafios.

Ano passado, numa tarde de um sábado, em Ceilândia, Izabel foi brutalmente assassinada pelo companheiro dentro de casa, na frente de sua filha de 10 anos. Apesar dos esforços da equipe de resgate, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

“A Semana de Prevenção ao Feminicídio é um tributo a Izabel e a todas as mulheres que enfrentam a violência de gênero. O evento visa promover um mundo no qual as mulheres sejam respeitadas e possam viver livres do medo e da opressão. É um chamado à ação e à conscientização, para que casos como o de Izabel não se repitam. Por ela, por todas as mulheres, lutamos por justiça e dignidade. Viver é um direito, não um privilégio”, diz Dayse Amarilio, Procuradora Especial da Mulher da CLDF.

Família cobra justiça- O assassino de Izabel Guimarães, o ex-marido dela, Paulo Roberto Moreira, invadiu a casa da vendedora e atirou contra o rosto dela, em 4 de fevereiro de 2023, em Ceilândia. O crime foi cometido na frente da filha do casal, que à época tinha apenas 10 anos.

Paulo, que era atirador desportivo, foi preso dias depois do crime após se entregar à polícia. Ele permanece encarcerado e aguarda julgamento, que até hoje, mais de um ano após o feminicídio, ainda não aconteceu. A família cobra mais agilidade da justiça e que o caso não fique impune.

Programação – A “1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio da CLDF” incluirá uma série de eventos, painéis, mutirões de atendimento, diálogos interativos e apresentações culturais, todos focados na conscientização e prevenção à violência contra as mulheres. Entre os destaques da programação estão:

● Abertura oficial e Lançamento do Programa Banco Vermelho Itinerante.

● Painel: “Impactos do feminicídio em familiares da vítima: do luto à luta”, com a participação de especialistas, coletivos de mulheres e familiares de vítimas de feminicídio.

● Painel: “Vivências Mulheres: saúde mental e autocuidado”, com profissionais da área de saúde mental e mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio.

● Inauguração do Posto de Atendimento do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do DF na CLDF, fruto da parceria entre a Procuradoria Especial da Mulher e a Defensoria Pública, com mutirão de atendimentos.

● Diálogo interativo com estudantes do Ensino Médio – Educação e Prevenção à Violência de Gênero e apresentação dos projetos inscritos no edital, proposto pela Deputada Dayse Amarilio, “O antimachismo como cura do feminicídio”.

● Lançamento e aula inaugural de formação para servidores da CLDF sobre a temática da violência contra mulher.

● Apresentação de boas práticas para prevenção à violência contra mulher e ao feminicídio.

A programação é organizada pela Procuradoria Especial da Mulher, com o apoio dos demais setores da CLDF e poderá ser acessada em anexo.

Procuradoria da Mulher – Criada pela Resolução nº 262, de 21/2/2013, a Procuradoria Especial da Mulher tem como objetivo fazer com que Câmara Legislativa atue de forma integral no debate de políticas voltadas para a mulher e na luta pela construção de uma sociedade em que mulheres sejam respeitadas, com seus direitos preservados e garantidos. Entre suas funções, destaca-se a fiscalização e acompanhamento da execução de programas do governo do Distrito Federal que visem à promoção da igualdade de gênero e a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias.

Serviço:

1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio: “Izabel Guimarães: Um Grito por Justiça, Um Chamado para a Ação”

Data: 19 a 23 de agosto

Local: Câmara Legislativa do Distrito Federal – Praça do Servidor